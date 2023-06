Lara Croft è campionessa mondiale

Una boxer agguerrita, di appena 9 mesi, alla sua prima uscita in gara, viene promossa a campionessa del mondo Atibox. Lei è Lara Croft del Noegre e i suoi padroni sono di Monte San Vito: Emanuele Polzonetti e sua moglie Manuela Macarra. Nei giorni scorsi a Sarajevo, all’importante evento mondiale, questa femmina di Boxer si è distinta nettamente per la sua eleganza. "L’Atibox - spiega Polzonetti - è la manifestazione ‘regina’ per la razza boxer. Il campionato del mondo di bellezza e morfologia, riservato solo a boxeristi. Ogni anno viene ospitato in un Paese diverso. Quest’anno in Bosnia Erzegovina. Erano iscritti a catalogo più di 250 cani. La nostra Lara Croft del Noegre era iscritta in classe junior, con 9 mesi compiuti la scorsa settimana (9 mesi è l’età minima per poter ambire al titolo di campione, ndr). La nostra cucciola è nata a casa a Monte San Vito, con affisso (cognome, ndr) ‘del Noegre’ da accoppiamento Fagan del Re dei Titani per Esperanza del Noegre. Lara Croft ha sfidato 10 avversarie di altissimo livello e poi ha vinto anche lo spareggio contro le femmine con età fino a 18 mesi, aggiudicandosi il titolo mondiale. Questo risultato ripaga gli enormi sacrifici fatti: apprezzamenti sono arrivati da tutto il mondo. Ci teniamo a ringraziare – conclude - l’allevatore con cui collaboro Rocco Durante di Asti".

Sara Ferreri