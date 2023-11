L’architetto Mazzanti per l’ex ospedale

L’architetto di fama mondiale Giancarlo Mazzanti sta ridisegnando con gli studenti jesini l’area dell’ex ospedale. Si chiude oggi la due giorni di co-progettazione che coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in particolare per "pensare" il futuro dello spazio dell’area ex ospedale. Oggi la presentazione dei risultati del workshop nel negli spazi dell’antica farmacia del settecentesco ex ospedale Fatebenefratelli di Corso Matteotti, eccezionalmente aperta dalle 15.30 alle 19. "Questi giorni mettono a fuoco un percorso partito un anno fa – ha spiegato l’assessora ai lavori pubblici Valeria Melappioni accanto al vicesindaco Samuele Animali –. Si tratta di un’occasione e un privilegio poter ricordare a tutti, con la presenza di Mazzanti, che un luogo bello è un luogo che si vive. E chiediamo ai ragazzi di fare insieme lo sforzo di immaginare come rendere un luogo strategico della città, l’ex ospedale, bello e vissuto". La mostra "La bellezza che cura" sull’opera dell’architetto Mazzanti di origini jesine, ospitata a palazzo Pianetti, resterà aperta fino al 9 febbraio.