L’Arci: "Lo stop al bar? E’ una follia. Ma non vedo una regia contro di noi"

Niente Lazzabaretto d’estate? Una decisione "folle" per Michele Cantarini, che però smorza i toni: "Secondo me, sono le soliti lungaggini burocratiche, nessuna regia contro di noi". Commenta così la situazione che sta tenendo col fiato sospeso la città. Cantarini, presidente dell’Arci Ancona (l’associazione che si è aggiudicata il bando quinquennale per gestire arena e bar della Mole), prosegue: "I lavori sul ponte non sono nemmeno iniziati. È chiaro che non si può fare l’attività se ci sono i lavori. Quindi, formulerò la richiesta ufficiale. Finora ho interloquito col sindaco, che mi aveva detto di voler capire lo stato dei lavori". Sui quali "è difficile dire qualcosa, bisogna vedere il contratto d’appalto e i tempi – riflette – È essenziale capire se i lavori si faranno o no. Oggi predispongo la domanda, chiedendo eventualmente la sospensione del bando e lo slittamento al 2025".

Cantarini, avvocato, parla con cognizione di causa: "Dal punto di vista contrattuale, non conosco la responsabilità o i motivi del perché non siano stati fatti i lavori. Ideologia? Non credo sia una scelta rivolta contro di noi. Non ci credo – ribadisce – Penso sia la solita burocrazia delle amministrazioni italiane. Però, se uno vuole risolvere fortemente una cosa, lo fa". Il ´Lazza´ e i suoi appuntamenti erano di fatto l’unico punto di ritrovo per i giovani (e gli adulti) che volevano trascorrere una serata diversa, in città, in estate. E va detto che il primo cittadino, Daniele Silvetti, si è mostrato da sempre sensibile verso i giovani. "Location alternative? Francamente, non se ne è neanche parlato. Ma la nostra volontà è di farlo lì, come sempre. Io gli operai li ho visti in sede di insediamento del cantiere". Inizialmente, i tempi c’erano: "Ci hanno fatto andare via d’urgenza nella seconda metà di settembre, facendoci sgomberare tutto. Hanno piazzato il cantiere e non hanno fatto più nulla. Io, accortomi di questo, voglio capire se in estate si potrà fare qualcosa o no".

Ilaria Campagna partiva da Marina di Montemarciano per il ´Lazza´: "Venivo con gli amici o coi miei genitori. È un posto che, in quanto luogo di aggregazione, non andrebbe mai chiuso". Un’altra avventrice è Silvia Spargoli: "La cultura non può essere schiacciata dalla politica, perché la politica stessa si fonda sulla conoscenza e sulla cultura".

