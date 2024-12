L’arcivescovo Angelo Spina: "Il lavoro che manca sempre più e le liste d’attesa per curarsi: anno cupo, ma c’è speranza"

di Claudio Desideri

Monsignore Spina, questo 2024 che sta finendo che anno è stato per la nostra Ancona? "Il 2024 per Ancona e per tutto il mondo è stato un anno cupo, un anno tracciato dalle guerre che si sono sempre più acuite con un riflesso generale anche sulle nostre Marche e sulla nostra città. Un anno portatore di tanto buio ma anche di tanta luce perché è proprio nelle sfide che si misura la grandezza di una città. Ancona ha affrontato le sfide dell’accoglienza, dell’integrazione, della solidarietà che cammina con tracce sotterranee ma vive. Le criticità rimangono ma c’è tutta questa voglia di vivere e cercare le vie che portano alla pace. Come la lampada accesa sulla tomba di san Francesco, che poi partita da Ancona non poté arrivare a Betlemme perché era in corso la guerra. L’abbiamo allora inviata tramite il responsabile per la Terra Santa, padre Ibrahim, nel luogo in cui è nato Gesù, segno che Ancona è Porta d’Oriente e Via della Pace".

Quali progetti ha la diocesi per la città nell’anno che verrà? "Il nuovo anno si apre con una grande speranza per tutti. Vogliamo lavorare con i giovani e per i giovani. Nascerà a Capodimonte, in via Astagno, il Centro pastorale giovanile e vocazionale dove i giovani si possono incontrare, fare la loro ricerca vocazionale, ricevere sostegni e formarsi ad una vita buona e bella che li attende. Essendo in corso il Giubileo ci saranno luoghi che sono punti dell’itinerario giubilare. Prima tappa la Caritas diocesana in via Podesti, seconda tappa Santa Maria della Piazza dove c’è il più antico battistero anconetano, terza tappa la chiesa di San Biagio sempre aperta per l’adorazione eucaristica, quarta tappa la chiesa del Gesù, che verrà aperta tutti i giorni, dove sarà allestita un’importante mostra biblica con pannelli e documenti antichi, quinta tappa la Cattedrale di san Ciriaco, luogo dove ricevere le indulgenze, sesta tappa visita al Museo Diocesano. Luoghi che saranno aperti in più ore possibili".

Se guardiamo al nostro territorio quali riflessioni nascono? "Il territorio delle Marche è molto provato se pensiamo al licenziamento di tanti lavoratori, posti che si perdono e incertezza sul lavoro. Una traccia buia nelle vite delle persone. Questo non genera speranza ma rassegnazione. Serve guardare al futuro cercando di vincere i campanilismi, mettersi insieme per vincere le sfide del nostro tempo".

Su quali fronti ci sarà bisogno di lavorare di più? "Una delle malattie più gravi che si affronta oggi è quella della solitudine, gli anziani in aumento non sempre hanno la possibilità di una vicinanza, di una assistenza sanitaria. La criticità degli alloggi per gli studenti universitari che non si trovano con facilità. Occorre fare in modo di non lasciare le persone sole ma creare una rete, creare relazioni".

Le parole che lei pronuncia spesso nelle sue omelie e nelle lettere pastorali: anziani e giovani ma anche pace e rispetto del creato. Perché? "La crisi dei cambiamenti climatici impegna ciascuno di noi ad uno stile di vita che sia più sobrio, meno consumistico, attento al rispetto della natura e di ciò che la regola. Quindi relazioni positive con la natura e con le persone. Il 2025 sarà l’anno del Cantico delle Creature. Prendere quel Cantico e meditarlo significa avere un rispetto del creato e di quanti vivono attorno a noi".

Oggi lei presiederà ad Ancona, in Cattedrale, la Celebrazione Giubilare Diocesana. Come vivrà la Diocesi il Giubileo della Speranza? "Il Giubileo prevede dei punti importanti: il pellegrinaggio, attraversare la Porta Santa o nel luogo indicato dalla Diocesi, che nel nostro caso, sono la Cattedrale di Ancona e il Santuario di san Giuseppe da Copertino ad Osimo, la confessione, la celebrazione eucaristica, la preghiera per il Papa e poi un’opera ’segno’ per ricevere le indulgenze che nella Diocesi saranno due: una a favore dei giovani quindi per la Casa giovanile e l’altro per creare un fondo per le parrocchie che sono in difficoltà, un’aiuto a tutti gli aspetti caritativi che le parrocchie e la Chiesa diocesana svolgono. Il Giubileo è un cammino interiore più che esteriore, a questo cammino interiore abbiamo abbinato dei cammini esteriori, da fare fisicamente".

Quale speranza vorrebbe vedere attuata per gli anconetani? "La speranza nasce dall’amore. Se ognuno di noi si sente amato da Dio e comincia ad amare il prossimo, soprattutto i più deboli, rispetta il creato, inizia a costruire un cammino insieme, un cammino di speranza. E’ questo che mi aspetto da tutti noi credenti, credenti di altre fedi, non credenti, per camminare insieme, creare una civiltà dell’amore, una città viva, aperta, che guarda avanti verso una luce di speranza".

Monsignor Spina, cosa ha funzionato e cosa no in questo 2024? "Nonostante tutte le difficoltà legate al dopo Covid, alla mancanza di lavoro, alle guerre, le persone non hanno perduto la speranza. Invece, il lavoro che manca crea grandi preoccupazioni per i giovani e per le famiglie, come pure l’impossibilità di curarsi, fare lunghe file per accedere ai servizi sanitari. Un problema ancora più grande per chi vive le zone interne che assistono alla fuga dei giovani e ad un invecchiamento della popolazione".