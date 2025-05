"L’Arco di Traiano circondato da tir"

"Lo stato di tutela del porto traianeo – ha detto Maurizio Sebastiani, vicepresidente nazionale Italia Nostra – è a quota zero: le erbacce ricoprono i resti archeologici e sono cresciute talmente tanto che ci sono addirittura alberi di ailanto. Denunceremo questo stato intollerabile di incuria. Anche la condizione in cui versa l’Arco di Traiano, circondato dai tir, non è rispettosa del valore inestimabile di questo monumento. Italia Nostra chiede che il porto antico sia liberato dalle grandi navi e non si prosegua con il progetto di costruzione di un attracco per le navi da crociera di fronte a queste meravigliose vestigia antiche".