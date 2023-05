"L’Arco di Traiano liberato dal traffico"

"Ho sempre ritenuto l’arco di Traiano il monumento simbolo di Ancona; monumento simbolo perché racchiude la storia e l’anima di questa città, una città che nel mare, e poi nel suo porto, ha le sue radici e la sua stessa identità. Valorizzare l’arco di Traiano significa valorizzare l’intero porto antico liberandolo dal traffico marittimo e veicolare, impedendo la realizzazione della banchina grandi navi da crociera al molo clementino, riportando in quell’area servizi di bar e ristorazione, facendo complessivamente dell’area, soprattutto in estate, il vero hub dell’intrattenimento culturale cittadino. Abbiamo poi in mente, dentro un progetto complessivo di rilancio turistico dell’area storica della città, di sviluppare progetti di realtà aumentata che possano permettere agli avventori di vivere un’esperienza sensoriale unica tra storia e natura. Riteniamo inoltre che la scalinata dell’arco di Traiano possa essere utilizzata per piccole esibizioni artistiche, ridotti concerti di musica dal vivo, esposizioni temporanee. Quanto ad eventuali monumenti da eliminare, sono convinto che ogni pezzo di storia abbia una sua dignità proprio perché capace di testimoniare un pezzo del passato di questa città. Una cosa però vorrei dirla: la vela solare del museo Omero davanti a Porta Pia che copre l’intero monumento ai caduti della resistenza andrebbe spostata altrove rintracciando un’allocazione più consona e funzionale in grado di rispettare quanto già presente senza rischiare di offuscare la memoria di chi è caduto per liberare l’Italia da nazifascismo".