L’area di Santa Palazia al Comune. Intesa con Soprintendenza e Demanio

Il Comune di Ancona, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino e l’Agenzia del Demanio sono i protagonisti di un accordo inedito per l’uso dell’area dell’ex Monastero di Santa Palazia, di fronte all’ingresso del parco del Cardeto, a beneficio della città, dei residenti, dei lavoratori e dei visitatori nel cuore del Guasco.

Ieri il sindaco Daniele Silvetti, la Soprintendente Cecilia Carlorosi e il responsabile della Direzione regionale Marche dell’Agenzia del Demanio Pierpaolo Russo hanno sottoscritto nella sede della Soprintendenza l’atto di concessione al Comune per dieci anni dell’area demaniale in consegna alla Soprintendenza di oltre 4000 metri quadrati.

"Grazie alla sensibilità dimostrata dall’architetto Carlorosi e alla disponibilità del Demanio con cui stiamo lavorando in particolare per la valorizzazione del centro storico – ha affermato il sindaco – abbiamo raggiunto un accordo che posso definire storico per sintonia di vedute e rapidità di realizzazione, che ci metterà in tempi brevi nella condizione di rispondere alle necessità della sosta residenziale e non solo e di promozione dell’accessibilità dell’area del Guasco". La Soprintendente Carlorosi: "Abbiamo ritenuto prioritario recuperare lo spazio di Santa Palazia che versava in condizioni di degrado e già nel 2024 grazie ai fondi del Ministero della Cultura è stata realizzata una prima fase di lavori di restauro dei manufatti che insistono sull’area e di sistemazione complessiva.

Al tempo stesso la Soprintendenza ha fortemente perseguito la ridefinizione dell’uso e della gestione coinvolgendo il Comune di Ancona e l’Agenzia del Demanio in un percorso virtuoso culminato con l’Accordo di concessione al Comune di una parte dell’area".

In base all’accordo e in seguito ai sopralluoghi già effettuati dai tecnici, il Comune procederà a realizzare il progetto – che terrà conto delle indicazioni della Soprintendenza - per la sistemazione dell’area attualmente usata come parcheggio la cui gestione sarà poi affidata ad Ancona servizi che si farà carico di tutte le opere di adeguamento e degli interventi di manutenzione.

Quota parte dell’area concessa, così come condiviso con l’Agenzia del Demanio nei tavoli tecnici, sarà dedicata a soluzioni di mobilità green. Il bene rientra infatti all’interno dell’accordo Piano città sottoscritto con il Demanio e finalizzato a mettere a sistema tutti gli asset pubblici e a valorizzare funzioni pubbliche del patrimonio immobiliare con operazioni di rigenerazione urbana.