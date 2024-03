L’arena al porto antico. Spazio da 5mila posti. Ma ancora non esiste il cartellone degli eventi

L’arena al porto antico c’è, o meglio, ci sarà. Adesso mancano i protagonisti con i quali "riempire" il grande contenitore. L’amministrazione comunale continua a portare avanti l’iter per la creazione di questo spazio che sarà localizzato subito dopo la Fontana dei Due Soli, in un "ampio spazio concesso straordinariamente dall’Autorità portuale". Sarà lì che verrà realizzata la struttura, modulare, che contempla tre possibilità di capienza: la prima da 1.900 posti in piedi e 440 seduti oppure 2.340 in piedi; la seconda da 2mila posti seduti; la terza da 5mila, di cui 2.500 seduti.

Insomma, anche nella versione minimal, una capienza di tutto rispetto per la quale è necessario prevedere artisti di un certo livello. E su questo aspetto ancora c’è poco o nulla. "Il calendario degli appuntamenti è in fase di definizione anche per la caratteristica modulare della struttura che si adegua al tipo di manifestazione che viene promossa – dicono dal Comune –. Gli intrattenimenti saranno selezionati e inseriti in alcune proposte che saranno rese note al momento della presentazione del calendario definitivo".

Bene, il problema è che intanto nelle vicine Senigallia, Servigliano e Macerata, i cartelloni sono stati già definiti. Qualche esempio: sulla spiaggia di velluto ecco i Simple Minds, i Pooh, il Jamboree, il tour di Rds che comprende almeno tre concerti, per non parlare dello Sferisterio dove arriveranno Antonacci, Tozzi, Mannoia, Venditti, Mario Biondi, Il Volo e la Pfm. Di altro genere il cartellone di Servigliano con Calcutta, Geolier, Tommaso Paradiso, Gemitaiz, Salmo e Cccp - Fedeli alla Linea. Questo solo per parlare delle rassegne più vicine al capoluogo. E anche i vari tour già annunciati, come ad esempio Emma, non includono Ancona.

Ecco dunque la necessità di accelerare se si vuole arrivare a proporre quei nomi in grado di riempire l’arena sul mare che sicuramente sarà suggestiva e rappresenta "la vera novità dell’estate – come dice l’assessore Eliantonio – indipendentemente (di questo non siamo convinti, ndr) dagli appuntamenti che saranno inseriti nel calendario e che contribuiranno a renderla nota. Concederà alle attività del porto di beneficiare di nuovi ingressi, al centro storico di movimentare la stagione estiva attraverso il richiamo di visitatori dell’hinterland oltre ai turisti che normalmente si recano ad Ancona oltre a quelli strettamente legati all’arrivo delle crociere".

a. q.