Larissa Iapichino sui sessanta metri domenica prossima al PalaCasali

Vuole regalarsi una grandissima stagione, Larissa Iapichino. Il 2024 della fuoriclasse azzurra inizierà presto: domenica 14 gennaio è attesa sui 60 metri nell’impianto indoor di Ancona, il PalaCasali per un primo test sulla velocità, tutto in funzione del salto in lungo e dell’esordio programmato per domenica 4 febbraio all’Istaf Indoor di Düsseldorf con le altre stelle mondiali. Anche quest’anno, come nella passata stagione, il debutto sarà sul rettilineo: la gara sarà trasmessa in diretta streaming su www.atletica.tv con la prima prova prevista alle 17.15 e la seconda alle 19. Iapichino, che torna a indossare la maglia dell’Atletica Firenze Marathon dopo l’uscita dalle Fiamme Gialle, riparte dal crono di 7.47 dello scorso anno, un tempo che domenica pomeriggio può puntare a migliorare. Dopo il blitz nei 60 metri, rimarrà per una settimana al PalaCasali per continuare il lavoro insieme al papà e allenatore Gianni, in preparazione degli obiettivi stagionali, primo in ordine di tempo i Mondiali indoor di Glasgow (1-3 marzo) e poi, naturalmente, gli Europei di Roma a giugno e le Olimpiadi di Parigi in agosto, oltre agli appuntamenti con i meeting della Diamond League.

Un primo assaggio dell’atmosfera mondiale si avrà già sulla pedana di Düsseldorf.