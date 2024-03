L’arma abbandonata nella fuga: è sotto sequestro

Un coltello a scatto, ancora sporco di sangue e abbandonato per terra, dentro l’ufficio. Lo hanno trovato i carabinieri del Norm della Compagnia di Ancona, guidata dal comandante Manuel Romanelli, dopo l’aggressione al benzinaio. L’arma da taglio è stata sequestrata ed è stato posto sotto sequestro giudiziario anche l’immobile dove è avvenuto l’accoltellamento, su disposizione del pm Andrea Laurino. La Procura aprirà un fascicolo per tentata rapina e lesioni aggravate. La stazione di servizio ieri ha funzionato regolarmente, con il sistema di self service. Le telecamere più vicine che potrebbero aver ripreso qualcosa si trovano davanti alla Tamoil, nell’attività di una azienda che fa autosoccorso stradale. I carabinieri le hanno già visionate ma non sono emersi elementi utili alle indagini. All’interno dell’ufficio del benzinaio è stato trovato tutto in ordine, delle banconote da 5 euro erano addirittura appoggiate sopra la scrivania, ben visibili e facilmente da rubare. Ieri i clienti e i colleghi delle attività vicine, hanno appreso dell’accaduto andando al lavoro e hanno mandato messaggi di vicinanza al benzinaio che li ha rincuorati rispondendo "sono vivo per miracolo".