L’Arpam: "Nessuna sostanza tossica nell’aria"

La nube nera ha fatto paura. Era visibile fino ad Ancona, oscurando il cielo nella zona della periferia di Osimo. Sono state installate subito le cabine di monitoraggio nella zona industriale di via dell’Artigianato, nella zona di via Monsignor Oscar Romero e in zona Molinaccio per il campionamento della diossina e di altre sostanze ma non è stato rilevato nulla. Lo conferma il sindaco Simone Pugnaloni, in costante contatto con Arpam e Asur in queste ore. Controllati subito anche il depuratore e gli scolmatori in loco. Nessun problema è stato evidenziato dopo aver fatto il campionamento a monte e a valle. "E’ tutto sotto controllo, almeno per il momento – conferma il primo cittadino – Le acque sono pulite e le emissioni in atmosfera sono state controllate da Arpa lì in via dell’Artigianato e in zona Molinaccio perché la Protezione civile ha detto che i fumi non sarebbero andati oltre quell’area. I venti infatti si sono calmati dopo un po’. La centralina poi è stata comunque attivata e non ha rilevato nulla di anomalo". Residenti e non solo sono stati rassicurati anche se a scuola i bambini sono stati invitati a indossare le mascherine. Subito infatti il primo cittadino ha diramato un appello via social per informare quanti più cittadini possibile a chiudere le finestre delle proprie case, delle scuole e degli esercizi commerciali della zona.

si.sa.