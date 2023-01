L’arrivo dal Ghana, la strada e l’alcolismo: così l’inferno di Marxford diventa un sogno

Quello di Marxford è il sorriso di chi ha ritrovato la speranza dopo aver creduto di averla persa per sempre. Il sorriso di chi, toccato il fondo, è riuscito a tornare a casa, costruirsi una vita e dare un futuro alla propria famiglia, grazie alle persone che ha incontrato sulla propria strada le quali, tenaci, hanno vinto sulla burocrazia. Marxford ha trascorso 12 anni in Italia di cui 9 a Jesi e almeno 4 in strada. In Ghana era un maestro di scuole superiori ma aveva il sogno di venire in Italia, trovare un lavoro e mantenere la sua famiglia e i suoi figli. Purtroppo però non è andata così. Dopo i primi anni trascorsi al Sud Italia a lavorare nei campi come bracciante, si è trasferito a Jesi dove non è riuscito a trovare una sua collocazione. Così persa ogni giorno la poca speranza rimasta, è finito a dormire per strada e il passo verso l’alcolismo è stato breve. Sì perché Marxford beveva, un po’ per combattere il freddo, ma soprattutto per non pensare al fatto che no, lui non ce l’aveva fatta. Nel 2020 Marxford però ha deciso di non lasciarsi andare e ha così chiesto aiuto. Voleva...