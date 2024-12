Diventare carabiniere. Sono iniziate le procedura per la selezione e l’arruolamento di 65 allievi ufficiali dell’Anna in servizio permanente. Gli aspiranti potranno presentare domanda online sul sito www.carabinieri.it, già attivo da ieri, e fino al 15 gennaio prossimo. Basterà entrare nell’area concorsi, seguire l’iter e sostenere le prove previste dal bando: prove scritte di preselezione, di composizione italiana e di conoscenza della lingua inglese, di efficienza fisica, accertamenti psicho- fisici e attitudinali, la prova orale ed infine il tirocinio.

Possono partecipare i cittadini italiani in possesso del titolo di diploma o che siano in grado di conseguirlo nell’anno scolastico 2024/2025 che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, abbiano compiuto il 17esimo anno di età e non abbiano superato il 22esimo anno di età. I vincitori del concorso, ammessi al 207esimo Corso dell’Accademia Militare di Modena, frequenteranno un corso di formazione della durata di 5 anni.