L’Arte da ascoltare e degustare. Arriva il Lacrima Wine Festival

Cinque concerti con i calici in alto per il Lacrima Wine Festival 2024, la rassegna di Morro D’Alba dedicata al pregiato vino Doc, in programma dal 21 al 30 giugno. Si parte il 21 giugno a Morro D’Alba, in piazza Barcaroli, con la musica popolare salentina dei Cunservamara (ore 21, ingresso libero). La sera successiva, all’interno del suggestivo Camminamento La Scarpa, si esibirà il chitarrista Gian Marco D’Emilio, talentuoso allievo del maestro Giovanni Seneca (ore 18.30). Domenica 23 giugno, quindi, ci si sposta a Monte San Vito, in piazza della Repubblica, per il progetto "A Flor de Piel": un viaggio armonico fra l’Italia e la tradizione del tango sudamericano, miscelando note e parole (ore 18.30). Il 29 giugno si torna a Morro D’Alba, sempre in piazza Barcaroli, per i valzer di un tempo degli Enerbia con pive, cornamuse e oboe (ore 21.00). Chiuderà la rassegna, il 30 giugno (ore 18,30) Marco Tiraboschi a Monte San Vito. La manifestazione - organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione Adriatico Mediterraneo (che ha curato la parte artistica) e in sinergia con il Comune di Monte San Vito e il sostegno della Regiona Marche, racconta "la bellezza di un territorio attraverso la musica, che accompagna degustazioni, passeggiate a lume di candela e iniziative culturali alla scoperta del prezioso rosso rubino e della sua affascinante terra" come spiegano gli organizzatori Nei giorni del Lacrima wine Festival, ogni mattina a partire dalle ore 10, sono previste passeggiate musicali con visita al camminamento di ronda. Due le mostre visitabili, quella di Mario Giacomelli al Museo Utensilia e di Enzo Cucchi all’Auditorium Santa Teleucania. In programma, poi, aperitivi nelle cantine aderenti, letture sul prato" a cura della biblioteca comunale Morro d’Alba, un percorso culturale alla scoperta dei tesori artistici, degustazioni al tramonto, incontri enogastronomici con l’associazione Produttori di Vino Lacrima e visite guidate notturne. Il 22 giugno andrà in scena la suggestiva "cena in bianco" sotto le stelle, in piazza Barcaroli, in occasione della Notte Romantica dei Borghi più Belli d’Italia quale è appunto il paese del vino Lacrima. Il 28 alle 18.30, la presentazione del libro "Dolci Borghi" a cura di Ilaria Cappellacci. E ancora il 29 giugno il concorso "Miglior Sommelier delle Marche 2024" indetto dall’Associazione italiana sommelier.