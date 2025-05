L’arte della poesia e le sue declinazioni: ecco il festival

Il Festival Internazionale di poesia totale ‘La punta della lingua’ di Ancona festeggia i suoi primi vent’anni con un’edizione ricchissima, in quantità e qualità. Dal 21 giugno al 2 luglio più di 80 autori animeranno eventi nel capoluogo, ma anche a Jesi, Fermo, Macerata, Offagna, Polverigi, Grottammare, Castelfidardo, Apecchio e Casette d’Ete.

Previste anche delle anteprime, come quella odierna (ore 18) alla Casa delle Culture, ‘Versi pazzi’.

Organizzato dall’associazione Nie Wiem, con la direzione artistica di Luigi Socci e Valerio Cuccaroni, il festival continua a "esplorare l’arte poetica in tutte le sue declinazioni", contaminandosi con gli ambiti più diversi. Come il cinema. Non a caso tra gli ospiti più attesi c’è Abel Ferrara, celebre regista (e attore) che l’1 luglio alla Pinacoteca di Jesi leggerà le poesie di Gabriele Tinti di fronte alla Deposizione di Lotto, per poi partecipare alla proiezione del suo film ‘Il cattivo tenente’.

Dal cinema al teatro: il 28 alla Mole Iaia Forte interpreterà in anteprima nazionale ‘Vita meravigliosa’, omaggio a Patrizia Cavalli, una delle maggiori poetesse contemporanee. Musiche e canzoni di Diana Tejera. Socci osserva che "mai come quest’anno il festival propone eventi legati al teatro di poesia". Lo dimostra la produzione di due spettacoli in anteprima nazionale, entrambi alla Mole. Il primo è ‘Invito al viaggio’ (il 25, in collaborazione con gli Amici della Musica), in cui il grande poeta Milo De Angelis introdurrà le poesie di Baudelaire dedicate al viaggio, da lui tradotte, in un dialogo con altri grandi artisti ispirati dai ‘Fiori del male’, di cui si ammireranno e ascolteranno le opere, proiettate ed eseguite dal vivo da Tamari Kupatadze (piano) e Alice Capriglione (soprano). A interpretare i versi sarà l’attrice Viviana Nicodemo).

Il 29 andrà in scena ‘Gli sguardi i Fatti e Senhal’, uno dei testi più originali e intensi di Andrea Zanzotto. Sul palco, tra gli altri, Lello Voce (voce) e Luigi Cinque (fiati, piano, tastiere, elettronica). Antonella Anedda, tra le maggiori poetesse europee, arriverà con un reading il 30 a Portonovo, preceduto dagli ‘Itinerari poetici’ tra Ancona e la Riviera del Conero. Tra i poeti più attesi c’è Eugenio De Signoribus, che incontrerà il pubblico il 24 a Offagna.

Molti gli ospiti del mondo dello spettacolo, come Ivan Talarico, che porterà il suo ‘La Cantautrice Fantasma’ il 27 a Torre di Palme. Rossella Or presenterà in anteprima assoluta la sua opera di poesia pura ‘Come l’amore di un timpano e una pupilla’, il 25 alla Mole, dove il 28 ci sarà Eduard Escoffet. poeta e performer catalano che ha portato spettacoli di poesia e installazioni nei maggiori festival del mondo. Ad aprire il festival, il 21, sarà un’escursione poetica a Grottammare, dove risuoneranno i versi di Francesco Scarabicchi, in un omaggio sentito al poeta che lì trascorse l’infanzia. Il 28 Gilda Policastro presenterà il saggio "Metaverso" sulla poesia al tempo di internet e dei social.

Temi affrontati anche da Cuccaroni, che il 29 presenterà il suo ‘Poesia ibrida’, dedicato a poesia visiva, videopoesia, poesia elettronica e pj set.

L’assessore alla Cultura Marta Paraventi loda il festival per il suo "programma ricchissimo, eterogeneo e intrigante, diffuso sul territorio".

Raimondo Montesi