L'arte di Cimarelli a Jesi: donata una poesia in vernacolo

Assistente sociale a riposo e una grande passione per la poesia, la jesina doc Marinella Cimarelli, ha donato alcuni suoi componimenti in vernacolo al Comune di Jesi. A riceverla è stato l’assessore alla Cultura Luca Brecciaroli (foto) che si è complimentato per la "vena poetica inesauribile", intrattenendosi a leggere alcuni versi. Una poesia in vernacolo – ‘ll mestiere del Sindaco’ è il titolo - è stata poi quella prescelta per essere appesa nell’atrio del Municipio. Con l’occasione Marinella Cimarelli, grande carica ironica e molto nota in città anche per la sua professione di assistente sociale per l’ex Asur, ha portato un quadro plastico "a dimostrazione della sua personalità poliedrica" commentano dall’amministrazione comunale. Marinella Cimarelli ha lavorato per 40 anni: prima al distretto territoriale, consultorio Jesi per i minori e ospedale di Jesi e negli ultimi 12 anni, assegnata alla direzione sanitaria e ha all’attivo 11 pubblicazioni tra brevi romanzi, racconti, autobiografie e raccolte di poesie è orgogliosa della novità: "Voglio ringraziare sentitamente l’amministrazione comunale, l’assessore Luca Brecciaroli e la segretaria Eleonora Dottori. E’ stato un vero piacere".

sa. fe.