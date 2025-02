L’arte figurativa incontra la musica: "Così mi sono ispirato a Rossini"

L’arte figurativa incontra la musica alla Galleria Rossini di Pesaro. Merito di Sandro Carloni, pittore, scultore e incisore che da tempo vive e lavora a Castelferretti. Fino a venerdì la prestigiosa location ospita la sua mostra "Di piacer mi balza il cor", in cui colori, forme e materia seguono il ritmo delle note, creando un racconto ispirato all’energia della musica di Gioachino Rossini. "Un viaggio tra luce e ombra, memoria e melodia, dove ogni opera diventa un’eco visiva di un’emozione musicale".

Tutto nasce da un ricordo. "Mi sovvenne di aver inserito nel libretto ‘Io e i colori delle Marche’ un passo dove narro come nel 1665 Newton, utilizzando un prisma triangolare, scompose i colori della luce bianca del sole – scrive Carloni – Analizzando le loro lunghezze d’onda osservò una forte corrispondenza fra i colori dell’arcobaleno e le note: Do/Rosso, Re/Arancione, Mi/Giallo, Fa/Verde, Sol/Ciano, La/Blu e Si/Viola. La soluzione la trovai sfogliando il libretto della ‘Gazza Ladra’. Nella seconda scena del primo atto Ninetta entra nel cortile con un panierino di fragole da offrire al suo amato. Perché le fragole? Perché rosse come la prima nota: il colore della passione".

Carloni cita i versi cantati da Ninetta (‘Di piacer mi balza il cor / ah, bramar di più non so /e l’amante e il genitor / finalmente rivedrò’). Individuato il tema, era necessario che le opere fossero esposte "simulando la tastiera del pianoforte, così come fece Rossini quando, nello spartito, diede vita e vigore ai suoi personaggi. Seguendo questa traccia, a ogni opera corrisponde un tasto del pianoforte. Il visitatore seguendo, mentalmente la scala cromatica, può seguire il racconto artistico narrato dalle tredici opere. Per motivi temporali le vicende sono ambientate dal 1945 quando, finita la guerra, i giovani marchigiani sopravvissuti, ripresero a lavorare con entusiasmo".

Le sculture esposte sono dunque sette. Tre sono accompagnate dall’accordo in Do maggiore: ‘La gazza ladra’ e ‘La Fenice (araba)’, in bronzo a cera-persa, e ‘La forza della musica’ in bronzo a cera-persa e ambra. Per le altre quattro l’accordo è il Fa maggiore: ‘Jazz’’, opera composta da tredici elementi in bronzo a cera-persa più una conchiglia, ‘La scarpa e la ciabatta’ (due elementi a cera-persa), ‘La libertà’, in bronzo a cera-persa, e ‘La luce’, in legno di olivo e vetro mosaico di vari colori uniti dal rame (al centro, una lampada).

Raimondo Montesi