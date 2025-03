L’arte sacra ferita dal sisma: "Ecco Rinascimento Marche"

Conto alla rovescia per l’apertura della seconda edizione della mostra "Rinascimento marchigiano, opere restaurate dai luoghi del sisma lungo i cammini della fede", in programma alla Mole dall’11 aprile al 15 giugno: l’assessorato alla Cultura ha ospitato operatori turistici, guide e docenti delle scuole anconetane per un pomeriggio di formazione, condotta dal curatore della mostra Stefano Papetti. In mostra ci saranno anche due opere anconetane. Ai danni del sisma del 2016, si aggiungono infatti quelli più recenti del terremoto del novembre 2022, che ha danneggiato, tra l’altro, la chiesa del Santissimo Sacramento di Ancona.

"La mostra – afferma l’assessore alla Cultura Marta Paraventi – sarà anche l’occasione per i visitatori, per seguire un percorso di visita e conoscenza, oltre che dell’esposizione, anche della Mole nel suo complesso e del Museo Omero. Lo scopo della formazione – aggiunge l’assessore – è quello di coinvolgere attivamente nella promozione tutti quei soggetti che per il loro ruolo possono trasmettere informazioni, organizzare visite e sensibilizzare studenti, cittadini e turisti rispetto a questo evento. "Rinascimento Marchigiano – ha detto il curatore Papetti – presenta una serie di opere molto importanti, restaurate e provenienti dai luoghi del sisma. E’ soprattutto un’occasione per valorizzare territori che, colpiti dal terremoto, attraverso l’arte possono rinascere. E questo è il senso del titolo della mostra".

Le opere in mostra, tutte restaurate da professionisti marchigiani, sono di notevole interesse dal punto di vista storico artistico. Tra i crocifissi lignei spicca quello a rilievo su croce sagomata con cielo blu stellato realizzato per la chiesa paleocristiana dedicata al Santissimo Salvatore di Ancona (oggi Santi Pellegrino e Teresa, dopo i rifacimenti settecenteschi), restaurato da Maria Laura Passarini. È anconetano anche l’olio su tela San Carlo Borromeo in gloria e santi (1625-1630) di Cesare Dandini (Firenze 1596 – 1657), un’opera di 470 per 240 centimetri che si trova nella chiesa del Santissimo Sacramento, restaurato a cura di Maria Veronica Soro. Entrambe le chiese anconetane che ospitano le opere in mostra sono attualmente chiuse a causa del sisma del 2022.

Oltre alle opere di Carlo Crivelli, Antonio Vivarini, Pietro Alamanno e Cola dell’Amatrice, inoltre, si segnala la presenza di uno dei capolavori di Lorenzo d’Alessandro, conservato al Museo Piersanti di Matelica ma proveniente dalla scomparsa chiesa di San Michele Arcangelo. Si tratta della "Madonna in trono col Bambino e sant’Anna, san Rocco e san Sebastiano" (seconda metà del XV secolo). La tavola, prima dell’attuale intervento di restauro, si presentava in pessimo stato di conservazione con numerosi e vistosi distacchi della pellicola pittorica dal supporto; sul retro essa era inoltre vincolata da un complesso sistema di contenimento a reticolato che è stato rimosso e sostituito. Il percorso espositivo comprende anche opere del XVII secolo di Ludovico Trasi e Giuseppe Puglia detto il Bastaro.