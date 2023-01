L’arte secondo Giannetto Magrini Un’esposizione sui temi sociali

Inaugurata ieri mattina la mostra di Giannetto Magrini allo studio d’arte XX Giugno a Jesi, in via Roma 118. La mostra, che rimarrà aperta fino al 31 gennaio dalle 10 alle 13, a ingresso libero, è imperniata, come spiega lo stesso artista jesino "sul tema della sostenibilità e temi sociali come il femminicidio". L’artista Giannetto Magrini affronta criticamente temi relativi ai cambiamenti climatici, gas serra e alluvioni, scioglimento dei ghiacciai per il clima mite degli inverni. "Tutti questi temi sono stati toccati dagli imbrattatori di opere d’arte dei vari musei del mondo – spiega Magrini -. A me sembra che questa forma di protesta violenta non abbia nulla a che fare con l’iniziatrice di tali manifestazioni, la giovanissima Greta che, con la sua dialettica modesta ma ferma, ha saputo catalizzare l’interesse mondiale mobilitando intere generazioni di giovani e non. Imbrattare e prendersela con le opere d’arte – conclude Giannetto Magrini - è come dare uno schiaffo a un neonato". In mostra numerosi oli su tela con l’utilizzo dei più svariati materiali. Classe 1938 Magrini è un artista che è stato un innovatore, un precursore dei tempi e un esploratore del nuovo.

Sara Ferreri