L’arte sopravvissuta "Le mie opere bombardate Ora insegno a dipingere ai bimbi fuggiti dall’orrore"

di Sara Ferreri

Arte in fuga, arte salvata, arte che... salva. È la storia di Vitaliy Zherev artista e docente ucraino, rifugiato a Senigallia e poi a Jesi. Le sue opere, salvate dal bombardamento di Kharkiv, sono in mostra da oggi a palazzo Bisaccioni a Jesi e con esse ci sono anche i ritratti dei bambini fuggiti dall’orrore della guerra e a cui lui nelle Marche ha fatto da maestro.

Ma ci sono anche i ritratti di ballerini italiani, tra cui Roberto Bolle affiancati a quelli di artisti ucraini. Un vero e proprio ponte tra due nazioni e due culture.

Vitaliy Zherev, undici mesi fa è fuggito dalla guerra arrivando a Senigallia, com’è andata?

"In Ucraina avevo appena allestito la mia mostra all’accademia statale di Design e Arti di Kharkiv dove insegnavo quando è scoppiata la guerra. Così ho lasciato il mio lavoro e la mia arte per aiutare come paramedico fino alla fuga in Italia. Sono partito da solo con poche cose in auto alla volta di Senigallia dove mi aspettava un amico e dove ho potuto essere inserito nel progetto di accoglienza. Grazie alla concessione di una stanza ho potuto continuare a realizzare opere ed insegnare ai bambini in fuga dal mio stesso Paese. Sono molto grato all’Italia, a Senigallia e a Jesi".

Lei sostiene che anche le sue opere sono rifugiate in Italia, perché?

"La mostra espone una serie di ritratti e di dipinti volti a rappresentare quel legame che le mie opere hanno con l’Italia. Raccontano di come il 14 febbraio dello scorso anno si sia svolta l’inaugurazione della mia mostra personale nelle sale dell’Accademia statale di design e arti di Kharkiv. E dopo 9 giorni è iniziata la guerra. La nostra città è stata pesantemente bombardata. Come volontario, ho lavorato come paramedico e ho aiutato i soccorritori. Ho dimenticato la mia mostra e le foto all’accademia. Successivamente mi sono trasferito con i miei studenti a Lviv (città al confine occidentale dell’Ucraina) per continuare con l’insegnamento. Lì ho appreso che durante il successivo bombardamento di Kharkiv, la mia accademia era stata gravemente danneggiata. Tutte le finestre erano state distrutte, comprese quelle della galleria d’arte dell’Accademia, ma il mio lavoro era miracolosamente sopravvissuto".

E le sue opere come sono arrivate in Italia?

"In seguito, i miei amici sono stati in grado di prendere i miei lavori dall’Accademia e alcuni dal mio studio e inviarli in Italia, dove mi trovavo in quel momento. In Italia ho continuato la mia attività di insegnamento con i bambini rifugiati a Senigallia. In Italia è iniziato un nuovo periodo del mio lavoro e della mia vita. Ho insegnato anche all’università di Urbino al corso di restauro, un progetto pilota che spero di portare avanti ancora. Ad Urbino, nella casa natale di Raffaello, la mia prima mostra soltanto con le opere salvate e cioè per lo più ritratti di monaci ortodossi conosciuti nei miei viaggi scientifici e ballerini ucraini. Ora a Jesi questa seconda mostra dove c’è anche una sezione di ritratti di bambini fuggiti dalla guerra e che cercavano di imparare da me come disegnare. La terza parte della mostra riguarda gli artisti italiani da me conosciuti e ritratti".

Il suo futuro è in Italia o in che altro posto?

"Qui mi trovo molto bene, mi sento accolto anche se il mio cuore resta in Ucraina. Purtroppo non posso sapere quando finirà la guerra, solo sperare che finisca il prima possibile".