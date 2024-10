L’arte urbana di Run sulle mura del cimitero

Dalla Galleria del Risorgimento, Ancona, alle mura del cimitero capoluogo, Falconara. Lo stile inconfondibile, le pennellate, il genio e la creatività di Run, al secolo Giacomo Bufarini, al servizio della sua città. Il writer falconarese, infatti, sabato inizierà a realizzare i grandi murales in via Castellaraccia. Si tratterà, di fatto, dell’avvio concreto del progetto di arte urbana promosso dalle Pro loco Pionieri di Rocca Mare e Falconamare in collaborazione con il Comune di Falconara.

Un progetto che, peraltro, ha ottenuto un importante finanziamento dalla Regione. Nei mesi scorsi era stato promosso un sondaggio per scegliere tra due soggetti: ‘Le stagioni’ e ‘Il flusso’. I bozzetti, preparati dagli artisti della Poliarte, rappresentano fiori, farfalle, rami e bacche e sono stati esposti tra aprile e maggio al Centro Pergoli di piazza Mazzini.

La scelta finale è ricaduta su ‘Il flusso’, che dunque sarà disegnato da Run sulle mura del cimitero. L’obiettivo, spiegava il Comune in primavera, sarà quello di "migliorare la città, donando colori e suggestioni a un luogo votato alla spiritualità. La stessa realizzazione potrà trasformarsi in un evento, perché i cittadini potranno assistere al lavoro di Run nei giorni in cui si metterà all’opera". Detto, fatto. L’appuntamento è fissato per le 13.30 di sabato e saranno presenti, oltre al celebre artista, anche il sindaco Stefania Signorini, la consigliera regionale Linda Elezi, i rappresentanti della Poliarte che hanno realizzato i bozzetti, Ivo Piccini, Carlo Rossi e Daniela Renzulli delle Pro loco coinvolte.

Questa non sarà la prima opera di Run nella "sua" Falconara. A lui si deve, ad esempio, quella iconica realizzata su un’edificio privato che sorge tra via Bixio, via Trieste e via Leopardi, in cui si scorgono due persone che osservano il mare. Un’opera divenuta simbolo della battaglia alle barriere fonoassorbenti. O ancora, Bufarini ha ideato alla scuola Ferraris alcuni murales sul perimetro interno del plesso. Giusto per citare due esempi. Tali, però, da suscitare l’ammirazione del sindaco che, proprio ad aprile, aveva speso parole d’elogio per l’artista. Ma anche per l’intera iniziativa.

Così parlava Signorini: "Il Comune ha subito apprezzato il progetto proposto dai Pionieri di Rocca Mare con il sostegno della Pro Falconamare – aveva commentato – in primo luogo per le professionalità messe in campo. Sono stati infatti coinvolti gli studenti della Poliarte, accademia di belle arti di Ancona che ha firmato importanti progetti. La realizzazione dei murales è stata affidata allo street artist Giacomo Bufarini, in arte Run, che ho sempre apprezzato molto", citando proprio l’opera che caratterizza la zona sud del centro città.

Giacomo Giampieri