L’arteterapia contro il decadimento cognitivo

È in programma lunedì alle 16, al Centro Sì di via Marsala, un nuovo appuntamento del progetto Mappet, che si prefigge l’obiettivo di prevenire il decadimento cognitivo tra gli over 65 attraverso attività come pittura, scultura, musica, incontri per socializzare, esercizi per la memoria, alfabetizzazione tecnologica e sostegno specialistico.

In partenza – e per ogni primo giorno della settimana fino al primo dicembre – il ‘Laboratorio di Arteterapia’, un corso gratuito da prenotare allo 0719177835 e, il mercoledì, anche al numero 0719177837, oppure inviando una mail a vg.mappet@gmail.com.

Mappet è realizzato da Cooss Marche con il contributo di Cariverona e la partecipazione di diversi enti, tra cui il Comune di Falconara e l’Asp 9, con la collaborazione di realtà come Afam e CambiaMenti.

Nel territorio falconarese coinvolge una cinquantina di residenti, ma è aperto a tutti coloro che vorranno iscriversi attraverso la piattaforma online all’indirizzo www.mappet.it.

Per il Comune il progetto è seguito dal Servizio sociale professionale, che ha stretto una rete anche con la comunità falconarese, in particolare con le associazioni di volontariato, per organizzare attività inclusive che coinvolgano anche gli over 65.

Mappet è nato con lo scopo di creare e promuovere un sistema integrato di servizi e prestazioni volte alla prevenzione e al contrasto della fragilità sociale della persona anziana.

Il decadimento cognitivo è legato anche alla solitudine e all’isolamento sociale dell’anziano, e per questo, proprio grazie alla collaborazione tra enti pubblici, realtà del terzo settore e professionisti, vengono organizzate attività che stimolano e favoriscono la partecipazione attiva dell’anziano: stimolazione cognitiva, supporto ai familiari che fanno assistenza agli anziani, consulenze specialistiche, attività organizzate con il coinvolgimento della comunità come risorsa di socializzazione.

Con Mappet, spiega l’assessore ai Servizi sociali Ilenia Orologio (in foto), "stiamo offrendo un modello concreto di assistenza di prossimità, che parte dall’ascolto e dalla valorizzazione della persona. L’arteterapia rappresenta un nuovo tassello di questo percorso, che punta a contrastare l’isolamento e a rafforzare il legame tra i cittadini e la comunità".