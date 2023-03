L’artista Domesi in via VIII Marzo

Prenderà il via il 18 marzo, il progetto di riqualificazione del parcheggio a gradoni di via VIII Marzo. Dalle 10 alle 12 i falconaresi potranno partecipare alla tinteggiatura delle mura di contenimento della grande area di sosta, dove saranno poi installati pannelli in plexiglass con personaggi femminili divenuti icone a livello internazionale. Tra le papabili, Frida Kahlo, Rita Levi Montalcini, Marilyn Monroe, Anna Frank, Madre Teresa di Calcutta, Lady D. L’iniziativa, dal titolo ‘Coloriamo il mondo’, è organizzata dall’artista Alberto Domesi in collaborazione con il Comune e grazie al contributo degli sponsor Famar di Falconara e Push & Pull di Chiaravalle. L’intervento è previsto in due fasi: nella prima verrà stasa una vernice coprente in maniera da uniformare lo sfondo su cui verranno posti i pannelli, nella seconda saranno installati i quattro pannelli. La partecipazione al progetto sarà aperta a tutta la cittadinanza, in particolare ai bambini: nella giornata di sabato 18 marzo, in particolare, due scolaresche delle elementari potranno divertirsi con i colori per tinteggiare le mura. Ai bambini potranno unirsi anche i cittadini. Altro appuntamento, poi, domenica 2 aprile, data di conclusione dei lavori e di presentazione del progetto.