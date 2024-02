L’artista Run al lavoro: "Galleria, addio all’azzurro. Mensole, mare e simboli: ecco come la dipingerò"

di Raimondo Montesi

Run, la Galleria del Risorgimento a suo modo è un simbolo di Ancona, se non altro perché molti ci passano quasi ogni giorno. Quindi c’è una notevole attesa per la sua ‘creazione’. A che punto siamo?

"E’ tanto che sto lavorando a questo progetto. Ci sono già stati parecchi bozzetti presentati all’amministrazione comunale. I lavori dovrebbero cominciare tra non molto, anche se ci sono dei tempi tecnici di cui tenere conto, tempi che non dipendono da me".

Ma possiamo dire agli anconetani quando vedremo i due ‘nuovi’ ingressi della Galleria del Risorgimento?

"Attorno alla metà del mese di aprile. Sicuramente prima della fiera di San Ciriaco".

Beh, sarebbe sicuramente un bel ‘biglietto da visita’ per le migliaia di persone che visitano ogni anno la fiera. Quanto tempo le occorrerà?

"Credo che mi ci vorranno più di due settimane".

Cosa può anticiparci a livello stilistico e tematico?

"L’opera sarà una specie di gigantesco trompe-l’œil (la tecnica pittorica che dà l’illusione di guardare oggetti tridimensionali, nonostante siano dipinti su una normale superficie bidimensionale, ndr) che ha l’obiettivo di ricreare uno spazio interno. Come fosse una casa, o un locale tipicamente anconetano, come può essere il ristorante la Cantineta, per fare un esempio".

Quindi sarà una specie di ‘stanza’, un luogo chiuso?

"Più che una stanza lo definirei come uno spaccato di due pareti di quella che vuole essere una tipica casa anconetana. Si vedranno delle grandi mensole, con sopra oggetti legati alle tradizioni della nostra città. E’ come si ci trovassimo davanti alla parete di una vecchia cucina". Vuole comunicare un messaggio ‘identitario’, per così dire? "Diciamo così, per essere più precisi: gli oggetti in questione sono un pretesto per parlare di Ancona, della sua vita marinara. Sono elementi che evocano il mare, il porto, l’odore del pesce, le reti...".

Ma, domanda fatidica, l’attuale azzurro sarà utilizzato come sfondo o scomparirà?

"No, non resterà. Ci saranno i ‘miei’ colori, compreso l’azzurro naturalmente".

Si presume che parliamo del mare...

"In realtà il mare l’ho voluto evocare in un modo particolare, come se fosse una cartolina".

I suoi colori di solito sono molto ‘carichi’, e colpiscono lo sguardo per la loro intensità. Sarò così anche questa volta?

"Ho voluto scegliere dei colori dalla tonalità vivace, questo sì, anche se il fondo ricorda più la terra che l’azzurro del cielo".

Si aspetta delle critiche da parte di qualcuno?

"Le critiche ci sono sempre. A volte riguardano solo il ‘fondo’, come è accaduto per l’azzurro della galleria".