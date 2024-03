"L’ascensore di Torrette mai funzionante"

L’ascensore del sovrappasso pedonale per collegare il parcheggio gratuito all’ospedale di Torrette rischia di diventare un caso. A quasi otto mesi dalla sua inaugurazione l’importante opera è ancora ferma al palo: "Il 19 luglio scorso, l’assessore regionale Baldelli e il sindaco Silvetti avevano inaugurato in pompa magna il sovrappasso pedonale di via Conca _ attacca Antonio Mastrovincenzo, consigliere regionale del Pd _. Peraltro, come già successo per altre opere, la destra che governa la Regione e il capoluogo si era attribuita meriti non suoi e risultati ottenuti dalle precedenti amministrazioni di centrosinistra: il progetto definitivo del passaggio pedonale infatti era stato messo a punto nel 2018 dalla Giunta comunale di centrosinistra e con Legge di stabilità 2020, approvata il 30 dicembre 2019 dal Consiglio regionale, erano stati stanziati 500.000 Euro a valere sul 2021, su proposta della Giunta Ceriscioli. Il mezzo milione di euro rappresentava un contributo straordinario per investimenti al Comune di Ancona come cofinanziamento dell’opera". In effetti il Covid ha rallentato parecchio lo svolgimento dell’appalto, dalla progettazione all’avvio dei lavori, che poi ha proseguito più spedito. Fino allo scorso mese di luglio: "Peccato che, dopo 8 mesi dall’inaugurazione, l’ascensore che dovrebbe permettere l’utilizzo del sovrappasso soprattutto a persone disabili, anziani e bambini in passeggino sia ancora inattivo. Un disservizio grave e fortemente penalizzante, ancora irrisolto nonostante le rassicurazioni dell’amministrazione comunale di Ancona, che ci viene segnalato costantemente dai cittadini, i quali peraltro evidenziano anche la scarsa illuminazione delle scale di accesso al sovrappasso. Una situazione che dimostra, ancora una volta, l’approssimazione dell’attività amministrativa della destra che governa il Comune di Ancona e la Regione Marche".