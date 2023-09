L’ascensore è tornato a funzionare: era fermo dal 20 giugno per un guasto

E’ tornato a funzionare l’ascensore che nel primo tratto da via Castelfidardo permette la risalita fino a via Mazzini. Era chiuso dal 20 giugno per la necessità di sostituire dei pezzi che non sarebbero stati reperiti con facilità. Nelle scorse settimane a protestare diversi cittadini e nostri lettori, soprattutto ma non solo anziani. L’intervento a carattere di urgenza sull’impianto relativamente recente, ha avuto un costo complessivo di 5.300 euro.