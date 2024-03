Lascia il compagno, ma lui la ritrova: "Questa volta ti scavo una fossa". Braccialetto elettronico e processo

Lascia il compagno violento ma lui si presenta davanti casa e dopo aver sfondato la porta a calci le dà una testata in faccia causandole lesioni guaribili in 15 giorni. Nell’abitazione ci sarebbero stati anche i figli minorenni. L’episodio risale al 25 settembre scorso e la donna aveva trovato finalmente la forza di denunciare le violenze fisiche e morali che avrebbe subito per cinque anni e durante le quali l’uomo le aveva giurato di ammazzarla intimorendola con frasi come "anche se urli non ti sentiranno, se ti scavo la fossa nessuno ti troverà". Ad ottobre era stato disposto dal gip il divieto di avvicinamento per il compagno alla ex, con l’applicazione del braccialetto elettronico, dalla quale deve stare lontano almeno 500 metri. Finito a processo con il giudizio immediato, davanti al collegio presieduto dalla giudice Carlo Cimini, mercoledi dovevano essere sentiti i primi testimoni ma l’udienza è stata rinviata al 22 maggio.

Sotto accusa per maltrattamenti aggravati in famiglia, stalking, lesioni aggravate e violazione di domicilio, è finito un 45enne anconetano, difeso dagli avvocati Susanna Cardinali e Chiara Casaglia. Vittima una coetanea, parte civile con l’avvocato Annalisa Marinelli. Stando alle accuse l’inferno per la donna sarebbe andato avanti dal 2017 al 2022, quando poi ha trovato la forza di denunciarlo e lasciarlo. In quel periodo l’avrebbe prese anche per il collo dicendole "se ti scavo la fossa nessuno ti troverà". Dopo la denuncia la vittima se ne era andata a vivere fuori Ancona ma l’ex l’ha trovata e a settembre scorso l’ha raggiunta continuando a perseguitarla. Prendendo la porta di ingresso a calci e pugni l’ha sfondata e mentre colpiva con violenza l’infisso ripeteva urlando: "Ti giuro che questa volta ti ammazzo". ma. ver.