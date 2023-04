Lascia il fidanzato violento Perseguitata dagli amici di lui "Sei come una scimmia"

Lascia il fidanzato violento e si ritrova gli amici di lui che la perseguitano. "Sei una scimmia", le avrebbero detto tra gli insulti gratuiti che le rivolgevano in pubblico e anche tramite i social facendola piombare in uno stato di ansia e paura. La donna è stata perseguitata per settimane con commenti offensivi e poi ha trovato il coraggio di rivolgersi alla polizia. In questura ha presentato una istanza contro i tre soggetti, tutti albanesi, rivolta al questore che li ha ammoniti per stalking. La vittima, residente ad Ancona, aveva prima trovato la forza di denunciare l’ex fidanzato che le avrebbe riservato atteggiamenti violenti dopo che lei aveva lo aveva lasciato. Gli amici di lui, pensando di vendicarlo, l’avevano presa di mira. Per ritorsione avevano cominciato a seguirla, sotto casa, al lavoro, dove usciva con gli amici. Poi avevano iniziato a insultarla sui social e in pubblico, davanti anche a familiari e amici, dandole della scimmia. La polizia, a seguito di istruttoria della divisione Anticrimine, ha elaborato i tre provvedimenti firmati dal questore Cesare Capocasa e recapitati ai tre albanesi. Se dovessero continuare a molestare la vittima il reato di stalking diventerà procedibilità d’ufficio e saranno indagati per la forma aggravata prevista per legge.