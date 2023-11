Lascia la casa in affitto, la proprietaria la denuncia per furto e danni

Lascia la casa dove era in affitto e la proprietaria la denuncia per furto e danneggiamento. Del caso è stata interessata direttamente la polizia. A chiamarla è stata la figlia della proprietaria di casa. La madre infatti aveva trovato l’appartamento, che si trova vicino a piazza Ugo Bassi, che condivideva per ridurre le spese con una giovane, con diversi danni e ammanchi. Nello specifico erano state portate via due maniglie delle 4 porte interne, le lampadine della cucina e del bagno, l’oblò della lavatrice, una pentola, 4 fornelli del piano cottura a gas e alcuni ripiani interni del frigorifero. Trovati anche diversi atti vandalici: nel bagno erano stati sparsi a terra e sui muri detergenti liquidi usati per il bucato e il wc ed il bidet erano stati ostruiti da diversi strofinacci e flaconi per cosmetici. La coinquilina aveva avvisato che avrebbe cambiato casa perché aveva trovato una soluzione migliore e le due donne si dovevano rivedere per sistemare i conti di alcune bollette e per alcuni danni fatti in casa ma la proprietaria non pensava fossero così tanti.