Lascia l’auto in sosta. La ritrova distrutta: si cerca nei video

"Ho parcheggiato la macchina in via Sardegna, subito dopo le strisce pedonali che portano al parco, ero lì per andare a trovare mia mamma e due ore dopo ho trovato l’auto distrutta senza neanche un biglietto". E’ la denuncia di una signora: "Ero da sola con i miei due bambini, di cui una di 11 mesi e non ho neanche potuto aprire lo sportello del guidatore perché bloccato a causa della botta. Se al momento dell’impatto fossi stata davanti all’auto per entrarvi... non ho parole! Ovviamente del pirata della strada neanche l’ombra ma strisciate di vernice che sembra rossa e più avanti una borchia Renault sul ciglio della strada. È successo tutto tra le 18.30 e le 20.45, ora farò la denuncia, dicono che Falconara ora sia piena di telecamere, speriamo sia vero".