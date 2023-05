Lascia lo scatolone vicino i bidoni con i suoi dati: multa da 622 euro

Compra una caldaia on line, lascia il piccolo bancale e lo scatolone che la conteneva vicino ai bidoni della raccolta differenziata ma si becca una multa record da 622 euro. Lui non ci sta: replica alla polizia locale e all’amministrazione comunale spiegando di essere in totale buonafede tanto da aver lasciato i suoi dati e il suo recapito sullo scatolone, ma dopo diversi mesi di silenzio arriva il verbale e l’ingiunzione di pagamento. Il fatto inquadrato dalla polizia locale come abbandono di rifiuti è accaduto in via Piave davanti all’Eden Park a giugno del 2021 dove Fratesi ha un appartamentino, ma l’ordinanza che ingiunge il pagamento è arrivata dopo un anno e mezzo. Fratesi ha tentato in ogni modo di spiegare che "lasciare del materiale da differenziare accanto ai bidoni pieni non può essere considerato come abbandonare un ingombrante nel fosso o nel campo", ma la legge e legge e non ammette ignoranza.

"Sono 622 euro di multa – rimarca Claudio Fratesi che tra l’altro è stato consigliere comunale a Jesi - perché in perfetta buona fede ho lasciato nell’area preposta ai rifiuti, ben ordinati, lo scatolone che conteneva una piccola caldaia e il mini bancale 60 centimetri per 60. Se avessi strappato il cartone e cercato di infilarlo e rotto le quattro strisce di legno probabilmente non mi avrebbero multato. Ma i bidoni erano pieni e mezzi aperti. Da sottolineare che l’area preposta era inondata da tante buste piene di immondizia che giacevano abbandonate da giorni. Mi trovo costretto a pagare quella sanzione così elevata ma trovo profondamente ingiusto questo tipo di trattamento verso un cittadino. Se avessi abbandonato una grande quantità di bitumi nel fosso sarei stato sanzionato allo stesso modo. Lo trovo assurdo. Ho spiegato la mia totale buona fede e come erano andati i fatti anche per iscritto al sindaco Damiano Bartozzi e non ricevendo alcuna risposta per mesi ho pensato che avessero compreso e che la sanzione fosse stata annullata. Invece nei giorni scorsi è arrivato il messo comunale ed è arrivata l’ordinanza. Comunicazione zero con il cittadino".

Sara Ferreri