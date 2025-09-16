Lascia l’ospedale. Ucciso dal treno a Torrette

Lascia il pronto soccorso, dove era in osservazione, e finisce sotto un treno. Il dramma si è consumato ieri mattina, alle 9.50, poco prima della stazione ferroviaria di Torrette, in direzione di Falconara. A perdere la vita un 47enne di origine ucraina anche se per avere la certezza si attende l’esame delle impronte delle mani chieste alla polizia Scientifica perché non aveva i documenti con sé. L’uomo, un ex operaio residente a Morciano di Romagna, che aveva lavorato anche in una impresa edile della provincia di Macerata, avrebbe raggiunto i binari a piedi ed è stato travolto da un treno regionale proveniente da Jesi e diretto ad Ancona. Il convoglio era in frenata, perché arrivato quasi alla stazione di Torrette, quando il capotreno si è trovato il pedone davanti. Barcollava come tipico di chi non sta bene o è disorientato. Il treno non è riuscito a fermarsi e lo ha investito in pieno. La circolazione ferroviaria è stata subito interrotta e rimasta bloccata per ore lungo la linea Adriatica, per consentire le operazioni di recupero della salma. Sul posto sono arrivati il 118, i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria. Per l’uomo non c’era più nulla da fare. Avvisato il magistrato di turno, il pubblico ministero Marco Pucilli, non è stata disposta l’autopsia essendo le cause della morte chiare. Il 47enne, riconosciuto da alcuni sanitari, era arrivato in pronto soccorso a Torrette sabato ed era stato sottoposto a due consulenze psichiatriche che però non avrebbero evidenziato problematiche preoccupanti. Era stato lasciato in osservazione in pronto soccorso ma ieri mattina, poco prima delle 10, ha lasciato la struttura senza avvisare nessuno. Non è escluso il gesto volontario e nemmeno l’incidente. Le indagini sono in corso.

m.v.