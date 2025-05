"Lasciami volare": si parla di bullismo con i ragazzi tra testimonianze, riflessioni e anche arte

Sabato dalle 9.30 alle 12.30 il teatro Gentile di Fabriano ospiterà l’evento "Lasciami volare", promosso dall’Amministrazione comunale e dalla società Seven art srl. Un’iniziativa rivolta in particolare alle scuole e alle nuove generazioni, per affrontare il fenomeno del bullismo attraverso testimonianze, riflessioni e linguaggi artistici. L’appuntamento nasce dalla volontà di offrire ai più giovani strumenti di consapevolezza e confronto, in un momento in cui emergono con sempre maggiore frequenza episodi di violenza e disagio. L’evento sarà condotto dalla giornalista e scrittrice Giuliana Poli. Saranno presenti gli studenti dei tre plessi dell’Istituto "Edgardo Mannucci", accompagnati dai docenti e dal dirigente scolastico Luca Serafini, che interverrà sul ruolo fondamentale della scuola nella prevenzione dei comportamenti aggressivi tra i giovani.

Seguirà l’intervento del magistrato Sergio Cutrona, presidente del tribunale dei Minorenni delle Marche e autore del libro "Direzione felicità" che affronterà il tema del bullismo con uno sguardo rivolto ai valori di rispetto, amicizia e generosità, in contrasto ad odio e violenza. Il coach Alessandro Colombo, molto seguito dai giovani, proporrà un momento interattivo dal titolo "Lo SbulloNato. Quando il bullo diventa bello", incentrato su esperienze personali di riscatto e coraggio. La seconda parte della mattinata sarà dedicata a una tavola rotonda "Da Edgardo Mannucci all’AI nell’arte", che metterà a confronto diverse voci del mondo culturale e artistico: Maura Nataloni, Alan Tonetti (direttore editoriale di Rds Next, Nft strategist e fondatore di Seven Art), Luca Serafini e il professor Lorenzo Fiorucci, storico e critico dell’arte. Il contributo di quest’ultimo sarà anche un’anticipazione della mostra "Luce Interiore. L’oro e la pietra", in programma a settembre e dedicata al grande scultore fabrianese Edgardo Mannucci. "Questa iniziativa unisce il valore del confronto con la forza dell’arte – afferma il sindaco Daniela Ghergo -. È attraverso esperienze come questa che possiamo contribuire a rafforzare la consapevolezza dei nostri ragazzi, aiutandoli a distinguere tra sopraffazione e rispetto, tra paura e coraggio, tra solitudine e comunità". L’ingresso è libero.