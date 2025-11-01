"Lasciamo a piedi i nostri ragazzi. Ma se poi succede qualcosa?"

"Ma lei si rende conto? Siamo arrivati al punto da dover lasciare in strada i nostri ragazzi, soprattutto minorenni, perché gli autobus che sono previsti dall’orario non passano. Nella mia lunga carriera passata dentro Conerobus non si era mai arrivati a questo punto". A parlare è uno degli oltre 400 autisti della principale azienda di Trasporto pubblico locale delle Marche. Oltre a una forte preoccupazione per il suo futuro professionale in seno all’azienda, il suo pensiero va alle famiglie delle centinaia di studenti e studentesse che dall’inizio della scuola sono costretti ad arrivare tardi a scuola: "Per fortuna fino a oggi non sono successe cose gravi a nessuno degli studenti che ogni mattina patisce il forte disagio. Parliamo di ragazzini e ragazzine anche di 13-14 anni che i genitori lasciano alla fermata del bus sapendo che presto saranno a scuola; poi, a causa della drammatica situazione di Conerobus quegli autobus non passano, uno e poi due e il ritardo dell’ingresso a scuola slitta di 30-45 minuti nella migliore delle ipotesi. I dirigenti di alcune scuole hanno protestato molto con la direzione perché ci sono delle responsabilità da difendere; se succede qualcosa a uno degli studenti lasciato a piedi sono dolori".

L’autista in questione spiega cosa succede al mattino poco dopo l’alba, quando il grosso dei bus esce dal deposito di via Bocconi per andare a coprire i turni previsti, in particolare il servizio delle scuole e quello per i pendolari che arrivano da fuori città: "Le corse saltano perché non ci sono i bus, o sono rotti e quelli sani non riescono a coprire tutti i turni – aggiunge il dipendente Conerobus – Adesso poi le corse saltano perché il nuovo orario in vigore da metà settembre prevede tempi troppo ristretti; basta un ritardo provocato dal traffico o qualsiasi altro problema e la corsa salta perché nel frattempo arriva quella successiva. I tempi sono così stretti che spesso non riusciamo neppure ad andare in bagno, così non si può andare avanti. Ripeto, da quando lavoro dentro questa azienda una situazione del genere non l’abbiamo mai vissuta, anche se i problemi sono partiti anni fa e adesso si stanno semplicemente cronicizzando senza che ci siano soluzioni".