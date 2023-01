"Lasciamo la direzione del Mercato coperto"

di Andrea Alessandrini

Neppure il 2023 inizia sotto i migliori auspici di rilancio per il Foro Annonario: la società Voluptas lascia la direzione operativa affidatale nel 2018 dalla società Foro Gest, proprietaria della struttura che si aggiudicò nel 2011 il bando del Comune di Cesena per il project financing con la rigenerazione del fatiscente vecchio foro e la successiva gestione. I lavori vennero avviati nel 2012 con l’obiettivo di realizzare un polo gastronomico con esercizi a tema e locali pubblici.

L’inaugurazione si tenne il 22 marzo 2014, poco prima delle elezioni amministrative in cui venne rieletto sindaco Paolo Lucchi. Sono trascorsi nove anni, ma la struttura non è mai decollata. Il Comune ha ripreso in capo per i suoi uffici il primo piano del Foro accordandosi con Foro Gest, mentre al piano terra sono vari ’ locali e box non affittati. Nel 2022 è stato ampliato il Conad da 250 a 400 metri. Tante le chiusure negli ultimi anni, unico nuovo insediamento recente il ’Café letterario’.

"Siamo stati chiamati cinque anni fa -spiegano così Andrea Rossi e Luigi Di Placido della società Voluptas le ragioni della rinuncia a proseguire nell’incarico- per rilanciare uno spazio in condizioni critiche che dopo il restyling non ha mai incontrato i favori di una città la quale, rispetto ad esperienze innovative, manifesta pregiudizi e critiche talvolta non costruttive. Siamo riusciti a correggere un po’ la rotta, con opere di abbellimento rispetto al restauro di otto anni fa". Fra queste la soppressione della scala mobile. La struttura venne anche ridenominata ’Al Mercato coperto’ per suggellare il nuovo corso.

"Gli investimenti - sostengono Rossi e Di Placido - hanno portato ad un miglioramento della struttura, basti pensare al sistema di riscaldamento che, ad oggi, copre l’intera area dell’edificio, o al nuovo impianto di illuminazione. Nel 2018 si svolsero al Mercato Coperto manifestazioni dedicate ai bambini, iniziative per famiglie, concerti, mercatini, rassegne letterarie. In diversi weekend invernali, tanti nostri concittadini hanno trovato nel mercato coperto una destinazione più familiare e accogliente. Poi è arrivato il Covid-19 e il nostro progetto ha pagato dazio.

"La prolungata chiusura degli spazi – sostengono Rossi e Di Placido – ha congelato il rilancio. Abbiamo comunque garantito il presidio dell’edificio, ma il il terremoto del Covid ha provocato danni irreparabili. Ciò nonostante, abbiamo contribuito al delicato equilibrio finanziario della struttura ed è stato chiuso l’accordo con il Comune di Cesena per la riacquisizione da parte sua del primo piano dove saranno trasferiti gli uffici dello Sportello del cittadino. Pur continuando a credere nelle potenzialità del progetto, riteniamo dunque conclusa la nostra esperienza. Nessuno meglio della proprietà può oggi assumere la guida del mercato, indicando la rotta di un nuovo rilancio".

La palla o il cerino che dir si voglia del mercato ora scoperto passa adesso a Foro Gest, la società che ha realizzato il project financing, compagine attualmente composta da Credito Cooperativo Romagnolo, Confesercenti, Confartigianato e Conad.