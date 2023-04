L’asilo "Il Girotondo" sarà demolito I sindacati: "Chiarezza sul servizio"

L’asilo nido "Il girotondo" di via XXV aprile a Castelfidardo sarà demolito e ricostruito grazie ai fondi del Pnrr. Per il prossimo anno non sarà affidato alcun appalto per la gestione del nido né approvata alcuna graduatoria per i nuovi iscritti, stante l’inutilizzabilità della struttura per i lavori di ristrutturazione da settembre. Il Comune avrebbe deciso di smistare i 12 bambini rimasti in nidi privati e i lavoratori dipendenti della cooperativa aggiudicataria del servizio si ritroverebbero senza lavoro. "La Fisascat Cisl Marche, assieme a tutte le lavoratrici, esprime forte preoccupazione sul destino dell’asilo. La scelta, condivisa dal sindacato e dalle lavoratrici, di procedere alla ricostruzione del nido, rischia però di rilevarsi un boomerang per dipendenti e utenza - dicono i sindacati stessi -. Chiediamo che il servizio non venga interrotto, proclamiamo lo stato di agitazione del personale e ci riserviamo di individuare le azioni di protesta che riterranno più opportune qualora non venga trovata una soluzione che eviti la cessazione del servizio alla fine dell’anno scolastico. Ad oggi infatti l’amministrazione comunale non è stata in grado di trovare una soluzione atta a garantire la continuità della gestione pubblica del servizio. Alla sospensione e alla conseguente interruzione della gara di appalto alle cooperative, conseguirà il licenziamento del personale".