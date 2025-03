L’asilo nido diventa gratis. Staffolo fa scuola

Una novità decisamente positiva per le famiglie di Staffolo: ora l’asilo nido sarà gratis. Su mandato del Comune, infatti, l’Asp Ambito 9 ha stipulato una convenzione con il Centro per l’infanzia che garantisce a mamme e papà staffolani, con bimbi da zero a tre anni, una riduzione della retta tra 145 e 150 euro al mese. Il provvedimento, assieme a quanto previsto dalla Legge di bilancio 2025, rimborsa completamente i costi sostenuti dalle famiglie per l’accoglienza dei bambini nel Centro per l’infanzia, dove sono attivi 18 posti. La nuova Legge ha stabilito, per le famiglie con un Isee inferiore a 40mila euro, un bonus massimo pari a 3.600 euro annui per bambino che frequenta l’asilo nido/Centro per l’infanzia, che, suddiviso in 11 mensilità, corrisponde a un massimo di 327,27 euro ciascuna. Tra la riduzione della retta (convenzione Asp) e il rimborso dell’Inps, dunque, si arriva a coprire una spesa fino a 477,27 euro mensili per ogni famiglia. E dal momento che le rette attuali del Centro per l’infanzia prevedono una retta massima per i bambini che frequentano a tempo pieno di 450 euro (considerando il consumo di 20 pasti mensili), ecco che le famiglie si troveranno nella condizione di far frequentare il nido a costo zero. Un grande passo avanti, per ora unico nella Vallesina. "La convenzione, riconoscendo al Centro per l’infanzia ‘Gli esploratori dell’arcobaleno’ il ruolo di servizio pubblico, rappresenta un passo significativo a favore delle famiglie – si è letto in una nota –, garantendo un sostegno economico più consistente e la libertà di scegliere di far frequentare ai propri figli di 0-3 anni la struttura per la prima infanzia". In questo modo Asp e Comune di Staffolo confermano l’impegno a promuovere politiche sociali e inclusive a sostegno della comunità e si aspettano un incremento di iscritti al nido.