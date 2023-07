L’Asse è "sepolto" Vegetazione selvaggia, segnali stradali oscurati e rischi per chi viaggia

Vegetazione fuori controllo lungo l’Asse Nord-Sud, sarà una estate di passione per gli automobilisti. Come ricordato dall’assessore al verde pubblico e al decoro, Daniele Berardinelli, l’amministrazione è riuscita a tamponare la falla degli sfalci aggiungendo 36mila euro per coprire alcune zone della città che erano state cancellate, ma nel pacchetto non è compreso l’Asse: "Abbiamo provato a trovare le risorse, ma non ci siamo riusciti, per quest’anno, per l’estate intendo, non riusciremo a tagliare l’erba lungo la strada di accesso in città da sud".

E non parliamo di una strada qualsiasi, ma la più importante e la più trafficata assieme a via Conca a Torrette. Difficile stabilire i concetti prioritari di intervento, sta di fatto che l’area della carreggiata a doppia corsia per senso di marcia che collega Ancona all’autostrada A14 non figura tra le urgenze dell’assessorato. La vegetazione è fuori controllo sia ai lati di alcuni tratti della carreggiata che nelle siepi di mezzeria. In alcuni casi è seriamente messa a repentaglio la sicurezza stradale e in quei punti sarà necessario intervenire al di là del reperimento delle risorse. Intanto, a proposito di verde, a partire da lunedì prossimo in varie zone della città saranno eseguiti abbattimenti o potature di alberi, previsti dal piano e dalle relazioni tecniche della passata amministrazione. In particolare i tagli riguarderanno alberi secchi e alberi di cui è stata comprovata la riduzione della stabilità meccanica, ad esempio a seguito di malattie del legno interno.

Si comincerà con piazza Cavour per poi passare a piazza Stamira, piazza Roma, il viale della Vittoria e così via.

Parallelamente si procederà con le ripiantumazioni, anche in collaborazione, se e ove possibile, con progetti di volontariato che si stanno esaminando in collaborazione con l’assessorato al Volontariato civico e per i quali si stanno attualmente finalizzando alcuni accordi.