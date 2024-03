L’assegno era scoperto: truffata "Patatas Nana"

Acquista le famose patatine in busta di Senigallia e altra merce per un valore di quasi 600 euro ma l’assegno che aveva dato a garanzia è risultato scoperto. Il risultato è stato che l’azienda non sarebbe stata così pagata. Il presunto raggiro è stato commesso da una rappresentante di 48 anni, originaria di Brindisi ma residente in Abruzzo, accusata di insolvenza fraudolenta. A rimanere beffata di un acquisto sostanzioso è il famoso brand senigalliese delle chips in busta "Patatas Nana", quello che ha rivoluzionato le patatine in sacchetto e anche il modo di fare l’aperitivo, più indirizzato all’artigianalità della patatina da sgranocchiare perché realizzata e imbustata in modo naturale. La 48enne di Brindisi è finita a processo per insolvenza fraudolenta davanti al giudice Luca Zampetti. Stando alle accuse l’imputata è la legale rappresentante di una azienda che avrebbe avuto base ad Ostuni, in Puglia. II 30 agosto del 2019 la rappresentante è entrata in contatto con una delle responsabili della società Patatas Nana Srl, una senigalliese di 50 anni. Le avrebbe fatto un ordine di patatine in busta e altra merce per una spesa di 591 euro. La pugliese ha pagato dando a garanzia un assegno che doveva andare in riscossione nei giorni successivi. Portato però il titolo in banca la senigalliese si è accorta che non aveva copertura. Nemmeno la ditta a cui la merce era stata data avrebbe avuto la sede ad Ostuni. Ripresi i contratti con la rappresentante non sarebbero venuti a capo del problema ma l’imputata di sarebbe offerta di restituire la merce e pagare solo quella già utilizzata, liquidabile in cento euro. Alla fine è scattata una denuncia da parte della venditrice e adesso sarà il processo a fare luce sul pagamento mai saldato. L’udienza è stata aggiornata al 30 aprile per procedere con l’istruttoria e arrivare alla discussione e sentenza.

