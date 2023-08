L’assessora prima taglia, poi vince, infine scivola

...Ha detto l’assessora Bertini durante una conferenza stampa, dunque in un contesto pubblico: "In queste cose sono molto ebrea" riferendosi alla sua oculatezza nello spendere i soldi dell’assessorato. Ma perché? Che bisogno c’è di usare espressioni così, come quando ha affermato con grande candore e imbarazzante ingenuità che da anconetana non sapeva dell’esistenza della Casa del Capitano? Chiamiamola caduta di stile, chiamiamola inesperienza istituzionale, ma l’assessora faccia presto a imparare il ruolo che ricopre. Ne va del buon nome di tutta la città.