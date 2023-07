"L’assessora snobba le commissioni"

"D’ora in avanti prenderò parte alle sedute delle Commissioni che mi riguardano soltanto se in caso di urgenze acclarate". La mail inviata ai membri della IV Commissione (Servizi sociali) da parte dell’assessore competente, Manuela Caucci, ha suscitato le vibranti proteste della minoranza. Prima di iniziare la seduta consiliare di ieri Massimo Mandarano (Gruppo Misto) ha voluto precisare la netta contrarietà di tutti i gruppi di opposizione: "Nei giorni scorsi ci è arrivata una mail da parte di un indirizzo sconosciuto e da quello di una consigliera di maggioranza in cui si esplicitava che l’assessore competente non sarà presente alle sedute della Commissione se non per ‘Espresse motivazioni d’urgenza’ c’è scritto nel testo. Vorrei soltanto far presente allo stesso assessore Caucci e all’aula che un simile comportamento non è mai stato tenuto e che, soprattutto, il regolamento consiliare non lo prevede".

La stessa Manuela Caucci, a cui è stato chiesto se volesse replicare a quanto detto da Mandarano ha preferito non rispondere. Il presidente del Consiglio, Simone Pizzi, che ha preso atto della questione ieri per la prima volta dopo l’intervento di Mandarano, ha confermato che si interesserà della vicenda.