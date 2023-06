L’assessore Andreoli "Incredibile ma vero: il Comune senza Wi-Fi Adesso la installeremo"

di Giacomo Giampieri

Cinque anni di dura opposizione e proposte sui banchi della Lega, da poco nominata assessore nella nuova Giunta guidata da Daniele Silvetti. Continuano le interviste del Carlino ai componenti dell’Esecutivo cittadino. È il turno di Antonella Andreoli, che ha ricevuto le deleghe a Politiche educative, Affari generali e legali, Servizi demografici e Informatizzazione. Proprio sull’ultimo assessorato, la prima notizia: anno 2023, un mondo che viaggia in digitale e il Comune di Ancona sprovvisto di una rete Wi-Fi. "Sì, è tutto vero – anticipa l’esponente del Carroccio – La installeremo", anticipa.

Assessore Andreoli, che effetto le fa essere al governo?

"Una bella soddisfazione: è un sogno che si è realizzato. Ritengo che il risultato derivi anche dalla grande attività di opposizione che abbiamo fatto negli ultimi anni e questo ci ha premiato. Evidentemente le nostre idee per Ancona erano valide. Sapevo che prima o poi ci saremmo riusciti, ora finalmente potremmo farlo in maggioranza".

Come state lavorando?

"C’è un clima ottimo. Intanto perché Daniele Silvetti è una persona eccezionale, pragmatica, che punta molto sui rapporti umani. Ha qualità innegabili di aggregazione, è paziente e infonde positività. Quanto alla Giunta, ci conosciamo da sempre con molti di loro e non abbiamo fatto altro che continuare a collaborare. Non c’è sosta in questi giorni, ci sentiamo sette su sette".

Gestirà le Politiche educative, una delega importante.

"Molto importante e impegnativa. Ho già effettuato un giro in alcuni plessi scolastici e proseguirò nei prossimi giorni. Sia per le manutenzioni ordinarie e straordinarie da concertare con l’assessore competente, sia per i programmi per giovani, studenti e, di riflesso, famiglie".

Quali ha in mente?

"Anzitutto il potenziamento dei progetti di educazione ambientale, per una gestione sostenibile delle scuole, che vanno resi più capillari. Lavoreremo anche sull’educazione alimentare, sull’arte e sullo sport. Mi piacerebbe ripristinare l’educazione alla legalità. C’erano percorsi preposti in passato. Vorremmo riprendere anche il discorso del Piedibus. Naturalmente aderiremo ai progetti nazionali, come le campagne ‘M’illumino di meno’ e la cittadinanza attiva. E poi l’integrazione degli alunni stranieri, soprattutto nei quartieri Piano e Archi, con iniziative per superare le barriere linguistiche".

Veniamo ai Servizi informatici. Novità?

"Beh, prima una premessa. Il nostro Comune, nelle sedi del viale della Vittoria e di Palazzo del Popolo non ha ancora una rete Wi-Fi. C’era una linea interna, che in realtà non ha mai funzionato. La installeremo per favorire un migliore servizio a dipendenti e utenti. Posso dirgliene anche un’altra. Proprio ieri abbiamo collaudato ulteriori 28 telecamere agganciate al sistema di videosorveglianza. Riguardano anche la zona di Torrette per prevenire fenomeni di degrado. Poi di sicuro avvieremo iniziative rivolte alla cittadinanza, come la bussola digitale".

Cosa può dirci per i Servizi demografici invece?

"Sto facendo una ricognizione generale, ma al momento non sono emerse particolari criticità. È un settore importante e va reso più accessibile alla popolazione. Valuteremo con il tempo, questa è la fase dell’ascolto".

Dunque gli Affari generali e legali, che lei conosce bene vista la sua professione.

"Ho incontrato tutto il personale e devo dire stanno facendo un enorme lavoro. Abbiamo delle professionalità importanti, sono rincuorata e soddisfatta di come stanno andando le cose. Le do un dato aggiornato al 31 maggio: abbiamo il 74% delle cause che hanno avuto esiti favorevoli e solo il 26% esiti negativi. Questo denota l’impegno e l’apporto dei dipendenti. L’intenzione è di proseguire su questa strada".