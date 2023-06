L’assessore Antonini a Parigi dall’ambasciatrice

Ha preso il via a Parigi, una intensa due-giorni che vede l’assessore regionale Andrea Maria Antonini impegnato in una serie di appuntamenti istituzionali. Presso la sede dell’Ambasciata Italiana in Francia, l’assessore Antonini ha avuto un fruttuoso confronto con l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro per definire i dettagli e i contenuti di una nuova e importante idea progettuale che avrà come protagonisti i sapori della tavola marchigiana nell’ambito della manifestazione internazionale dedicata alla "Cucina italiana nel mondo" in programma dal 14 al 18 novembre a Parigi.