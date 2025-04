L’assessore Baldelli: "Stazione Marittima, avanti. Niente passaggio a livello"

di Pierfrancesco Curzi

Assessore Francesco Baldelli, l’interesse della Regione e del Comune di Ancona è forte sulla stazione ‘Ancona Marittima’, a che punto siamo?

"L’interlocuzione che stiamo portando avanti con gli altri attori coinvolti è molto buona, stiamo cercando tutti i riscontri necessari per riattivare quella linea ascoltando tutte le tipologie di esigenze. L’obiettivo è comune: Ancona deve avere quel collegamento per connettere il centro della città col resto del sistema ferroviario territoriale". Quali sono stati i passaggi già formalizzati e quelli a venire? "Il più importante è già stato siglato il 9 dicembre scorso con la richiesta formale di riattivazione della linea fatta a Rfi e a quel punto abbiamo iniziato a preparare il tavolo tecnico di ascolto per capire appunto cosa si può e non si può fare".

Immagino che ciò che non si può fare sia in riferimento alle necessità degli operatori portuali in relazione alla presenza del famigerato passaggio a livello che bloccherebbe i flussi commerciali?

"Certo, ma sono certo che faremo di tutto per superare quell’impedimento. I tecnici stanno già lavorando affinché quel progetto sia in grado di soddisfare tutte le esigenze. Ripeto, il tavolo di ascolto serve a questo".

Come si conformerà il percorso assessore?

"Al netto di quanto è possibile dire in questa fase, resteranno attivi due binari (che ovviamente diventano uno nel tratto che circumnaviga la Mole Vanvitelliana, ndr). Gli altri potranno essere tolti e verrà riattivata l’elettrificazione".

La Regione dunque ha dato ampio mandato a Rete Ferroviaria Italiana per studiare le soluzioni più adatte?

"Certo, spetta a Rfi trovare il percorso ideale e valutare tutti gli altri aspetti. È chiaro che il progetto che andremo ad approvare dovrà senz’altro presentare una soluzione per garantire il trasporto ferroviario senza la necessità di riattivare il passaggio a livello e dunque di non ostacolare gli operatori marittimi. Non spetta a noi imporre delle soluzioni, prima vediamo cosa emerge dal tavolo tecnico di ascolto".

Sul fronte degli investimenti, anche qui si lavora in connessione con Rfi?

"Sì, saranno loro a valutare anche gli aspetti legati alla necessità di capire quanto c’è da investire su quell’opera, il ritorno e quant’altro".

Perché è così importante quell’opera?

"La vogliamo riattivare, dopo che è stata chiusa, per la sua importanza strategica e il ruolo di cerniera del trasporto pubblico da e per il cuore pulsante del nostro capoluogo delle Marche". La strategia per rilanciare Ancona e le sue infrastrutture passa anche per il cosiddetto ‘Ultimo Miglio’. Ci siamo ormai no?

"Mancano gli ultimi dettagli, la fase delle procedure ambientali, ma davvero è questione di settimane e non di mesi. Risolta la prima fase sarà Anas a portare avanti le procedure tecniche". La terza tessera del mosaico infrastrutturale è il raddoppio della variante alla statale 16: a che punto è il contenzioso? "Parte delle maestranze hanno ripreso a lavorare e stanno intervenendo sul varo dei viadotti, uno dei nodi cardine. Entro i prossimi giorni attendiamo il parere tecnico del Collegio Consultivo chiamato a risolvere i problemi che hanno portato a un rallentamento del cantiere. I segnali sono positivi, presto potremmo superare quota 50% dei lavori".