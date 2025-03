L’assessore . Barcaioli incontra. Laura Santi

Vivere con dignità nonostante le difficoltà. Laura Santi, giornalista affetta da una forma avanzata di sclerosi multipla, ha oggi accolto in casa sua l’assessore al welfare della Regione Umbria, Fabio Barcaioli, per affrontare un tema urgente, il diritto a un’assistenza adeguata e stabile. Le difficoltà che ogni giorno deve affrontare, in assenza di un supporto strutturato, hanno reso la sua vita e quella del marito sempre più complesse.

Per questo motivo, la Regione ha scelto di rispondere con il “Progetto di Vita”, un modello innovativo di assistenza che, per la prima volta in Umbria, verrà costruito in modo personalizzato su di lei. La sua realizzazione sarà frutto di un lavoro di concertazione tra Regione, Usl, servizi sociali e sanitari, per creare un modello di assistenza che metta davvero al centro la persona.

Santi ha accettato di prendere parte a questo percorso. Il suo bisogno di aiuto è impellente. La progressiva perdita di autonomia la costringe a dipendere da un supporto esterno, ma l’assenza di un assistente stabile rende ogni azione quotidiana un ostacolo difficile da superare. Una condizione che non può più essere lasciata senza risposta.