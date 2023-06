L’assessore Battino "Economia della notte, non solo feste e baldorie Ecco come funzionerà"

di Giacomo Giampieri

Quel tesoretto di quasi mille voti, 948. Un 2,18% importante per la vittoria del centrodestra. Ha corroborato ragazzi che credono nella buona politica. E intuendo la svolta si è apparentato con Daniele Silvetti sui "contenuti programmatici". È il più giovane degli assessori in squadra con deleghe a Università, Politiche giovanili, Sviluppo imprenditoriale, Volontariato civico e, la novità, Economia della notte. È Marco Battino, leader di Ripartiamo dai Giovani.

Assessore Battino, che esperienza sta vivendo?

"Emozionante e arricchente. Il giorno della vittoria, quello della nomina, il primo ingresso in Consiglio. Le ultime settimane sono state importanti e non solo per me, ma per i tanti giovani che si sono riavvicinati alla politica per cambiare il destino della città, contribuendo allo sviluppo e dialogando con le istituzioni".

Come si sta trovando col centrodestra?

"Stiamo lavorando benissimo. È una Giunta forte, determinata e competente. Una squadra ideale. E noi di Ripartiamo dai Giovani abbiamo avuto la possibilità di eleggere anche un nostro rappresentante, Francesco Andreani: non ci snatureremo, siamo apartitici. È bello che ci siano tanti under nell’assise civica".

Ci spiega questa ‘Economia della notte’?

"Premessa. La Night Time Economy pare rivoluzionaria per Ancona, ma in Europa e nel mondo è molto ben sviluppata. Anche Trento e Bologna hanno prodotto progetti pilota. Evitando commenti alle battute, è un modo di ripensare all’intrattenimento notturno, gestendolo in maniera corretta e ragionata. Vogliamo una città viva e sicura, in collaborazione con l’imprenditoria. Non solo feste e baldorie, ma un sistema di pub, ristoranti, sale da ballo in una visione d’insieme. Ci sono emergenze contingenti da affrontare e un bilancio abbottonato, ma stiamo cambiando rotta".

Qualche esempio?

"Piccole situazioni, ma capillari in sinergia con gli operatori. Piazza Pertini può essere un fulcro. Il torneo Città di Ancona rientra a pieno titolo in un’interpretazione simile. Tornerà? Non ho la delega allo sport, ma come dicevo c’è coordinamento tra di noi. Ripristinarlo un obiettivo per la prossima estate".

E sull’Università che idee ha? "Un libro tutto da scrivere. Quel mondo da circa 16mila studenti non è mai stato realmente considerato. Bisogna coinvolgerli nella vita cittadina, con grossi benefici sociali, culturali e economici. Intanto, la conferma delle cose buone, le lauree in piazza su tutte. Poi la discontinuità per rendere gli accademici protagonisti. Guardate, la ‘frammentazione’ dei plessi è una risorsa, ci permetterà di intervenire su più quartieri. Bene fa Economia, dal 6 giugno, a tenere aperta la facoltà fino alle 22.30 dal martedì al giovedì. I giovani hanno un luogo sano dove studiare e aggregarsi".

A proposito: mancano spazi? "Qualcosa sì, anche se abbiamo due splendide strutture a Torrette e Ponterosso poco sfruttate e conosciute, credo per carenze comunicative. Poi serve una calendarizzazione degli eventi e la rivisitazione del piano di orientamento e formazione tra pari, da studente e a studente. Ma va spiegato meglio alla città".

Sull’imprenditoria?

"Quella delega è legata alle startup o a chiunque abbia voglia di fare impresa ad Ancona, magari assicurando un servizio alla città, come nel caso delle offerte di lavoro o degli alloggi. Saremo vicini a chi investe, dovremo dare risposte certe e tempestive, per superare la burocrazia".

Il volontariato funziona?

"Funziona benissimo, grazie alle associazioni. Ma vorremmo migliorare alcune cose. Dico questa: promuovere e valorizzare il cittadino che ha a cuore la città, che si coordina col Comune e interviene nelle manutenzioni, nel verde, nei servizi sociali. Piccole mansioni, grandi benefici. Per tutti".