L’assessore Berardinelli: "Turismo e verde, la svolta. Neanche l’infarto mi ha fermato: dopo due ore mandavo mail"

Giampieri

Assessore Daniele Berardinelli, partiamo dal Turismo: è un’Ancona diversa? "Decisamente. Ma una premessa: quando siamo ‘entrati’ c’era un solo dipendente nella struttura turistica e abbiamo subito lavorato per allargare la pianta organica, oggi di tre, e in previsione c’è un nuovo ingresso. Primo segnale molto positivo".

Sui progetti? "Il punto di informazione turistica di piazza Roma sarà trasferito in piazza della Repubblica, dove c’era Igenio, in posizione più strategica. E sarà legato allo Iat che ubicheremo all’Urban Center di Palazzo degli Anziani, dove ci sono locali adatti per portarci i dipendenti, ora isolati a Palazzo Camerata, e accogliere i turisti in maniera seria. Essendo fronte porto, come accade all’aeroporto, proseguiremo la collaborazione con l’Atim per garantire una porta di accesso ad Ancona e alle Marche. L’edicola turistica di Portonovo, infine, sarà uno spazio anche per Conerobus. Poi altre novità".

Quali? "Abbiamo programmato l’arrivo di un bus elettrico, vetrofanato con i simboli di Ancona Tourism, che seguirà il percorso da Marina Dorica, check-in traghetti, stazioni marittima e ferroviaria, per i turisti e, sempre da Marina Dorica, le bici elettriche per il centro, senza passare da via Marconi".

Che aspettarci per l’estate? "A marzo sarà aggiudicato il bando per il campeggio di Portonovo, che vorremmo riqualificare. Così alcune strutture al Passetto. Collaboreremo con Falconara per uniformare i servizi a Palombina per parcheggi, salvataggio e iniziative. Siamo al lavoro per riportare l’Ulisse Fest".

Altri eventi? "In estate i tre concerti di Ultimo, Zucchero e Pinguini Tattici Nucleari, importanti per il turismo, come quelli in primavera quale l’Erasmus Meeting e i Campionati universitari. In piazza Pertini, oltre al torneo di calcio a cinque tornato l’anno scorso con 50mila presenze, vorremmo proporre un evento di padel con l’ex gloria biancorossa Roberto Lorenzini. Ancona, inoltre, è capofila di un progetto da realizzare con i capoluoghi delle province marchigiane e le città più grandi per attrarre turisti da sud della Francia e Nord Europa, già presentato in Regione. E stiamo lavorando ad un progetto dalla valenza europea, ‘Destinazione Napoleone’, per un percorso cittadino fino al Fortino".

Poi c’è il cinema, un volano straordinario. "Lo stiamo seguendo a 360 gradi. Ottimo il lavoro per le produzioni. E massima attenzione ai festival, ad una prima mostra con Dante Ferretti, propedeutica al Museo della civiltà del Mare Adriatico e ad un luogo da allestire per valorizzare le opere di Angelo Guglielmi donate dagli eredi".

Verde e decoro i settori più critici? "Sul verde c’è molto da fare, ma partivamo da una situazione disastrata. Con l’affidamento ad Ancona Servizi le cose funzioneranno meglio. Dovremo scongiurare situazioni paradossali del passato, come quelle di un unico operaio comunale: ne arriverà un altro per il verde e vorrei che si occupino delle parti più visibili della città. Il personale di Ancona Servizi, invece, della manutenzione e degli sfalci dell’erba, mentre le ditte esterne delle alberature. Sul decoro, sempre Ancona Servizi si occuperà dei bagni pubblici e vogliamo la ristrutturazione di quelli al Duomo e a piazza Stamira. Ma vorremmo aggiungere altri servizi igienici con gettone nella città. Inoltre porteremo avanti altri interventi nei portici di piazza Cavour e alla Galleria Dorica".

Sugli arredi urbani? "Stiamo pianificando i dettagli per i nuovi arredi di Corso Garibaldi e piazza della Repubblica. Partiamo dal centro per arrivare alla periferia".

Ancona Calcio: fronte impianti? "Dopo il loro interessamento per Varano, abbiamo fatto un sopralluogo al campo da baseball che sembra essere il più idoneo e c’è stata un’apertura della società. Bisogna sistemare gli spogliatoi e realizzare dei campi: diventerebbe un gioiellino. Ma in generale, per sopperire alle carenze di un’impiantistica di livello, non solo per il calcio, ci è stato presentato un progetto (chi, non è noto, ndr) per l’area acquisita, all’epoca, da Tony Tiong".

Che anno è stato per lei il 2024, complice quel pit stop forzato a fine maggio? "Quel giorno mi hanno operato alle 16, ma alle 18 già inviavo le mail al dirigente Roberto Panariello. Ringrazio medici e sanitari dell’ospedale di Torrette e il reparto d’eccellenza della Cardiologia. Dopo pochi giorni ero operativo, senza particolari problemi. Parlo al plurale, invece, per dire che le esperienze in quest’anno pieno di legislatura ci ha permesso di crescere. Fare le cose dall’interno del Comune è diverso che da vederle da fuori. Metteremo a frutto quanto appreso".