L’assessore Berardinelli "Via subito gli arredi di Corso Garibaldi Un palio fra i quartieri"

di Pierfrancesco Curzi

Sette delle 64 deleghe affidate dal sindaco di Ancona all’assessore Daniele Beradinelli (ieri sono stati firmati i decreti ufficiali di presa in carico dei ruoli) spaziano da un polo all’altro. Dal turismo, all’Ancona Calcio, dal decoro ai rapporti con la partecipata Mobilità e Parcheggi fino alla partecipazione democratica. Sui vari temi ha già alcune idee chiare dopo appena un giorno di incarico. Cominciamo proprio con lui il giro di interviste ai nuovi assessori.

Berardinelli, cosa serve per evitare che i turisti siano spesso solo di passaggio ad Ancona?

"Tutto ciò che non è stato fatto in questi anni".

Cosa pensate di potenziare? "Ogni tipologia di turismo in grado di portare gente in alternativa a quello balneare. Da quello sportivo a quello congressuale e non dimentichiamo quello religioso: tra due anni c’è il Giubileo e Loreto sarà al centro del programma".

Neppure le crociere vanno bene?

"Certo, ma organizzate diversamente e capaci di fornire un ritorno economico reale. Basta offrire itinerari alternativi, Urbino, lo shopping a Civitanova e a noi resta solo il fumo delle navi".

Il progetto delle grandi navi al Molo Clementino è tramontato?

"Non lo so, io intanto le porterei via dal porto storico, magari facendole attraccare alle banchine ex silos, ma ne dovremo parlare col presidente dell’Autorità portuale".

Dalle frazioni, dove il centrodestra ha vinto le elezioni, ai borghi: cambia il nome e poi?

"Il filo conduttore è quello del turismo. Faciliteremo investimenti per la nascita di strutture ricettive a cui collegare servizi, attività commerciali, trasporti migliori, decoro e presìdi di sicurezza". Dalle manutenzioni la giunta ha estrapolato il decoro: da cosa si distingue?

"Il collega Tombolini si occuperà di piccoli lavori pubblici, marciapiedi rotti, mattonelle spaccate, strade da sistemare, io di altro".

Nella pratica?

"Gli arredi di corso Garibaldi che toglieremo subito per metterne degli altri nuovi. Via Igenio davanti al Teatro delle Muse e poi chiederò subito un incontro al presidente di Anconambiente per pulire via tutti quegli orribili graffiti, vedi i portici di piazza Cavour. Le telecamere le controlleremo davvero per individuare i vandali e chiedere i danni".

A proposito di corso Garibaldi, sostituirete la pavimentazione sporca e ridotta a pezzi?

"Ci piacerebbe, ma non ora, servono risorse".

Collegato al decoro c’è anche il verde pubblico?

"Certo, mai più tagli indiscriminati e stop a sfalci lasciati sul posto: sono pericolosi per i cani". Molte proposte dovevano arrivare dai Ctp (Consigli territoriali permanenti), cosa intendete fare?

"Dare loro un senso, una funzione precisa, coinvolgerli. Parte del bilancio lo potremmo dedicare a buone proposte che arrivano proprio da lì".

Lei avrà anche l’onere degli impianti sportivi. Partiamo dal Dorico.

"La facciata è molto bella e in generale il progetto della vecchia giunta non è male. Noi avremmo fatto diversamente, costruendo un palas di medie dimensioni al posto della gradinata coi soldi risparmiati sul PalaVeneto".

Gli altri impianti?

"Ci preoccupano i lavori alla piscina di Ponterosso e il PalaRossini consuma troppa energia. Nulla da dire sul PalaIndoor, lo valorizzeremo".

Il centro tecnico dell’Ancona la convince?

"Sì, saremo vigili assieme alla società".

Cosa pensa della nuova proprietà?

"Nessuna discontinuità rispetto alla giunta precedente nei rapporti con l’Ancona Calcio, una società seria che sta facendo il suo".

Un’ultima idea? "Vorrei riportare in città il ‘Palio di Ancona’ dei quartieri".