L’assessore Bertini "Ancona stai tranquilla, avrai un’estate di eventi Rivoluzione per la cultura"

di Pierfrancesco Curzi

La sua nomina ha tenuto in fibrillazione la maggioranza, il sindaco e Fratelli d’Italia, ma alla fine è stata lei a spuntarla. Anna Maria Bertini guiderà la cultura per cinque anni con un taglio diverso rispetto a una addetta ai lavori specificamente legata alla galassia culturale. Con lei continuano le prime interviste ai nuovi assessori della giunta Silvetti.

Assessore Bertini, è giusto definirla una ‘tecnica’?

"Non solo è giusto e diverso, ma fondamentale. Interpreterò il ruolo a 360 gradi. Per me parlano il mio passato, le mie esperienze nell’ambito della cultura, dallo Stabile a Inteatro, fino alle collaborazioni con Mogol".

Il concetto di ‘tecnico’ come si materializza?

"Come in passato cercherò fondi per progetti culturali, consentendo alla giunta e alla città di tradurre delle idee in progetti culturali, senza dimenticare le rendicontazioni degli stessi. Il mio core operativo è questo, voglio portare un modo nuovo di fare cultura".

Con quali paletti?

"Occorre trasversalità, interconnessione, unendo assieme più ambiti e settori. Cultura, turismo, impresa, serve sempre avere di base un know-how. Leggere o sentire che non avrei le competenze per occuparmi di cultura è sbagliato e ingiusto".

La sua nomina è stata in bilico fino all’ultimo, come sono andate le cose?

"La proposta mi è stata fatta dall’inizio, subito dopo la vittoria di Daniele Silvetti, che io conosco da vent’anni almeno, al ballottaggio. La palla poi è passata a loro per decidere tra le varie proposte. Certe ricostruzioni giornalistiche non le commento".

Lei è assessore da pochi giorni, ma ci sono scadenze immediate molto importanti come il cartellone estivo. Come intende muoversi?

"Le posso dire che Ancona avrà la sua estate culturale. La mia volontà è non mettere in difficoltà i cittadini e soprattutto gli operatori. Ho preso contatto con il mio staff, mi farò spiegare i dossier tecnici. C’è un primo problema da affrontare tuttavia...". Quale?

"In questo momento la cultura ha fondi per zero euro. Dovremo assolutamente fare un assestamento di bilancio per reperirne".

Come valuterà gli eventi in cartellone?

"L’impatto che ognuno di essi comporta, dalla visibilità alla partecipazione di pubblico fino alla sostenibilità economica e la congruità dei costi".

Le piacciono i festival offerti dal panorama anconetano?

"Se dovessi parlare da cittadina le proporrei il mio giudizio personale, ma adesso sto svolgendo un altro ruolo. Tutto è bello fino a prova contraria".

Lei si è anche occupata, come Commissario Ministeriale, del Conservatorio Pergolesi, che purtroppo non c’è più ad Ancona. Pensa sia irrealistico pensare a un suo ritorno in città?

"Sì, è molto difficile se non impossibile. Le condizioni sono molto cambiate rispetto al passato. C’è stata la possibilità di ritagliare un ruolo per la città, come sezione distaccata del Conservatorio Rossini di Pesaro, ma le istituzioni cittadine non si sono volute ‘contaminare’".

La Mole resterà al centro dell’offerta culturale?

"Certo, ma voglio migliorare ulteriormente le cose, rendendo la struttura più fruibile per tutti, non solo per certi eventi".

Ha avuto modo di parlare con il suo predecessore, Paolo Marasca?

"No, ci ha pensato il sindaco nelle scorse settimane. Lo incontrerò presto però".

C’è un’idea particolare e rivoluzionaria a cui sta pensando per la cultura di Ancona?

"Sì, certo, un evento unico che sia in grado di richiamare attenzione da tutto il mondo, per una nuova ripresa della città".

Di che si tratta?

"Per scaramanzia ancora non lo dico".