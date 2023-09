L’assessore Bertini: "Trovati 25mila euro". I vertici: "Non ci risulta"

Alla seduta della VI commissione consiliare ieri mattina era presente anche l’assessore alla cultura, Anna Maria Bertini. La stessa, oltre ad aver ricordato il valore inestimabile dell’Istituto di Storia delle Marche ha aggiunto un dettaglio molto delicato. Da mesi l’Istituto attende di capire quale decisione assumerà la Regione sui fondi necessari per portare avanti l’attività. Zero euro nel 2022, il rischio di rimanere all’asciutto nel 2023 e senza un fondo annuale di almeno 50mila euro l’immediata cessazione dell’attività. Una cattiva notizia per la cultura in generale. Secondo le sue informazioni, la Bertini ieri in commissione ha detto che la Regione avrebbe trovato risorse pari a 25mila euro tra le pieghe del bilancio. Una notizia negativa per le sorti dell’ISM, ma soprattutto una notizia di cui gli stessi responsabili non sono al corrente: "Non ne sappiamo nulla _ hanno confermato i vicepresidenti dell’Istituto, Roberto Giulianelli e Carla Marcellini _, aspettiamo comunicazioni ufficiali dalla Regione. Le stiamo aspettando da diversi mesi, da giugno, poi la decisione è stata procastinata. Detto questo, restando nel campo delle ipotesi, se la somma a noi riservata dovesse essere quella di cui ha parlato l’assessore Bertini durante la commissione comunale cultura saremmo molto preoccupati. Al massimo riusciremmo a sanare le pendenze del 2022 e del 2023, ma resteremmo senza prospettive. Chi di dovere in Regione sa cosa serve per portare avanti l’attività dell’Istituto e impedire che sparisca per sempre". La petizione online per salvare l’Istituto di Storia Marche, lanciata a giugno, intanto ha raggiunto le 20mila firme.